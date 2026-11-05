Iguanas del Cancún FC empatan 1-1 con Piratas en la Liguilla de la Liga BBVA Expansión MX

Cancún FC y Piratas FC definirán su destino en la vuelta, en Veracruz, tras dividir honores (1-1) en el juego de ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, en el Estadio 'Andrés Quintana Roo'.

Apenas al minuto siete, los anfitriones ya ganaban con gol del colombiano José Rodríguez, tras aprovechar un error de la defensa en su intento por salir jugando con el arquero, Humberto 'Gansito' Hernández.

Del otro lado, Piratas atacaba más con entusiasmo que contundencia, ya que su ofensiva, con hombres como Daniel Lajud y Juan Gamboa nunca terminó por carburar.

Cancún FC tuvo el segundo gol al 40', cuando el colombiano Francisco Melendre escapó a toda velocidad y habilitó a su compatriota José Rodríguez, quien a su vez asistió a la izquierda a Brayan Trejo, para que este disparara en el área chica, justo a la ubicación del arquero Humberto Hernández.

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Ya en el segundo tiempo, al 58' para ser exactos, Piratas logró la igualada en un contragolpe a través de Christian Fernández, con un disparo raso a la base del poste derecho de Edson Arce. Las Iguanas no cesaron en buscar el segundo. Incluso, el silbante, Omar Alejandro Ortega, no sancionó un claro penal, que bien pudo cambiar la historia para los caribeños.

El profesor Bravo ingresó al experimentado Paul Uscanga, en sustitución de Christo Vela, al 64'. Más tarde, al 78', el ecuatoriano Gipson Preciado lo hizo por Francisco Melendre. Thiago Gigena, relevo de Karel Campos, reforzó el ataque junto a José Rodríguez y Brayan Trejo.

El domingo 8 de noviembre en el Estadio ‘Luis ‘Pirata’ Fuente’, a las 20:00 horas, tiempo de Quintana Roo, Cancún FC sorteará el compromiso de vuelta con la misma convicción y el objetivo de sellar su boleto a ‘Semis’. Para lograrlo, deberá ganar, ya que el empate global inclinará la balanza a favor de los veracruzanos.