‘La Granja VIP’: Este fue el ganador del Duelo por la Salvación este 5 de noviembre.

La novena semana de ‘La Granja VIP’ trajo consigo un Duelo por la Salvación intenso y determinante de la segunda temporada. Durante este jueves 5 de noviembre, los competidores buscaron obtener la victoria en el duelo y así permanecer una semana más dentro del show.

Los nominados en peligro se prepararon para enfrentar una prueba crucial que definiría quiénes lograban asegurar su permanencia y escapar del fantasma de la eliminación. Sin embargo; solo un competidor podría obtener este premio que les ayudará a estar más cerca de llegar a la final.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Estos son los peones para la semana 9 del show

¿Quién ganó el Duelo por la Salvación de ‘La Granja VIP’?

Tras la intensa Asamblea de Nominación y los duelos previos de la semana 9 en ‘La Granja VIP’, la placa de nominados inicial quedó conformada por los siguientes participantes: Julio Camejo, Daniela Alexis "La Bebeshita", Mario "Mono" Osuna, Ivonne Montero y Natalia Alcocer.

En este escenario de alta presión, Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita", demostró temple y destreza superior al enfrentarse cara a cara en el circuito de salvación. Con una actuación sobresaliente, la influencer logró imponerse en la prueba y quedarse con la codiciada victoria.

Gracias a este triunfo, Bebeshita consiguió salir oficialmente de la tabla de nominados de la semana 9, respirando con tranquilidad y cambiando drásticamente el rumbo de las estrategias al interior del reality. Esta salvación le otorga una semana más de seguridad dentro de las instalaciones.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal