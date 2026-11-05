Flávio Bolsonaro reaparece en el CPAC de Florida tras salida de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente este 5 de noviembre en Estados Unidos para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense Donald Trump en Palm Beach, Florida.

Esta constituye su primera aparición de alto perfil tras abandonar Brasil a finales de octubre tras perder las elecciones presidenciales. El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro había mantenido un perfil sumamente bajo desde el pasado 28 de octubre, fecha en la que llegó a territorio estadounidense.

Flávio asistió al CPAC al lado de su hermano Eduardo Bolsonaro, y se informó que tiene una participación en la gala del encuentro, lugar en donde compartirá espacio con el actor Jim Caviezel, mismo que interpretará a su padre en la cinta biográfica ‘Dark Horse’.

Right now at Mar-a-Lago, @FlavioBolsonaro, free, meets with actor Jim Caviezel @reallycaviezel. https://t.co/LWWcNSIrlN — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 6, 2026

Bolsonaro llegó a Estados Unidos apenas tres días después de los comicios presidenciales en los que su sector político perdió frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Su salida del país incluyó un desplazamiento terrestre hacia Argentina, un vuelo privado desde Puerto Iguazú con escala en Guayaquil (Ecuador) y su posterior aterrizaje en Miami.

Ante los cuestionamientos sobre su salida repentina y las medidas cautelares dictadas en su contra, el parlamentario justificó su viaje asegurando que no lo hizo por motivos personales, sino “por Brasil”. Sostuvo que en Estados Unidos cuenta con un entorno donde puede expresar libremente sus opiniones políticas sin temor a represalias judiciales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal