Más infraestructura en Umán: Joaquín Díaz Mena entrega aulas didácticas, mobiliario y anuncia nuevas obras

El gobernador Joaquín Díaz Mena entregó cinco aulas didácticas y equipamiento en escuelas de Umán, para que niñas, niños y jóvenes del municipio cuenten con espacios adecuados para continuar su formación.

En la primaria “Tierra y Libertad”, el Gobernador inauguró dos aulas didácticas con mobiliario, como parte de las acciones del Renacimiento Maya para mejorar las condiciones de los planteles educativos en Yucatán.

En respuesta a las solicitudes de la comunidad escolar, informó que también se pintarán las instalaciones de la primaria y se concluirá la construcción de los módulos de sanitarios que permanecen inconclusos.

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Posteriormente, el titular del Ejecutivo estatal acudió a la Escuela Secundaria Técnica 73, donde entregó tres salones didácticos y el equipamiento necesario para su funcionamiento, con una inversión de dos millones y medio de pesos.

En este plantel, Díaz Mena dio el banderazo de inicio a la construcción de cuatro mil metros cuadrados de la avenida donde se ubica la secundaria, que también sirve como entrada a la comunidad de Itzincab. La obra permitirá que estudiantes y vecinos de la zona cuenten con banquetas y calles en buen estado, iluminadas y señalizadas, para mejorar la movilidad y el acceso al plantel.

Durante su mensaje, el Gobernador reiteró el compromiso de su administración con la educación en Yucatán y llamó a las y los estudiantes beneficiados a aprovechar estas obras, prepararse para un mejor futuro y no rendirse ante los retos.

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Indicó que su Gobierno invierte más de 500 millones de pesos para atender planteles educativos en todo el estado, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destina recursos para las familias yucatecas.

También informó que, como parte del apoyo al municipio de Umán, se construirá una cancha de Fut7 en la entrada del fraccionamiento Piedra de Agua. Además, el municipio contará con uno de los Centros Pilares Renacimiento que se construirán en el estado.

Estos centros, detalló el Gobernador, serán espacios destinados a ofrecer actividades deportivas, artísticas y culturales a la comunidad, como parte de las acciones para fortalecer la convivencia y el desarrollo social.