Estas son las playas de Cancún abiertas hoy lunes para refrescarse durante el calor

Durante esta temporada de calor, las playas de Cancún son la mejor opción para poder disfrutar del mar y aguantar las altas temperaturas durante el día.
Aunque debido a las condiciones climáticas y el fuerte oleaje, algunas se encuentran con bandera roja, lo que significa que los bañistas tienen el acceso restringido a las playas con el fin de evitar accidentes. Por fortuna el resto cuentan con bandera amarilla, por lo cual se puede ingresar al mar pero con precauciones.
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Playas de Cancún abiertas para disfrutar en temporada de calor
- Playa del Niño
- Playa Las Perlas
- Playa Pez Volador
- Playa Tortugas
- Playa Caracol
- Playa Gaviota Azul
- Playa Coral
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Bañistas disfrutan últimos días de las vacaciones de Semana Santa en las playas de Cancún
Playas con bandera roja
- Playa Langosta
- Playa Chac Mool
- Playa Marlín
- Playa Ballenas
- Playa Delfines