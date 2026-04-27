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Quintana Roo / Cancún

Estas son las playas de Cancún abiertas hoy lunes para refrescarse durante el calor

Algunas playas de este destino se encuentran con bandera amarilla, alertando tomar precauciones al momento de ingresar a las aguas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

27 de abr de 2026

1 min

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Pese a las altas temperaturas, turistas y locales buscan las playas para refrescarse unas horas
Pese a las altas temperaturas, turistas y locales buscan las playas para refrescarse unas horas / POR ESTO!

Durante esta temporada de calor, las playas de Cancún son la mejor opción para poder disfrutar del mar y aguantar las altas temperaturas durante el día.

Aunque debido a las condiciones climáticas y el fuerte oleaje, algunas se encuentran con bandera roja, lo que significa que los bañistas tienen el acceso restringido a las playas con el fin de evitar accidentes. Por fortuna el resto cuentan con bandera amarilla, por lo cual se puede ingresar al mar pero con precauciones.

Cancún tiene una historia detrás de su nombre

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Playas de Cancún abiertas para disfrutar en temporada de calor

  • Playa del Niño
  • Playa Las Perlas
  • Playa Pez Volador
  • Playa Tortugas
  • Playa Caracol
  • Playa Gaviota Azul
  • Playa Coral
A unos días de que terminen las vacaciones, los turistas aprovechan cada minuto.

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Playas con bandera roja

  • Playa Langosta
  • Playa Chac Mool
  • Playa Marlín
  • Playa Ballenas
  • Playa Delfines

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