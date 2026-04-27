Estas son las playas de Cancún abiertas hoy lunes para refrescarse durante el calor

Durante esta temporada de calor, las playas de Cancún son la mejor opción para poder disfrutar del mar y aguantar las altas temperaturas durante el día.

Aunque debido a las condiciones climáticas y el fuerte oleaje, algunas se encuentran con bandera roja, lo que significa que los bañistas tienen el acceso restringido a las playas con el fin de evitar accidentes. Por fortuna el resto cuentan con bandera amarilla, por lo cual se puede ingresar al mar pero con precauciones.

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Playas de Cancún abiertas para disfrutar en temporada de calor

Playa del Niño

Playa Las Perlas

Playa Pez Volador

Playa Tortugas

Playa Caracol

Playa Gaviota Azul

Playa Coral

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Playas con bandera roja