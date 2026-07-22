Arde contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León y se vuelve un infierno; hay lesionados y una desaparecida

El fuerte incendio de un contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León, ha dejado un saldo preliminar de tres personas lesionadas y una desaparecida.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 22 de julio de 2026 en las instalaciones de una empresa de transporte ubicada en el cruce de la Carretera a Dulces Nombres y Serafín Peña, dentro de la colonia Dulces Nombres.

El fuego inició en un contenedor de combustible de una línea de tráileres, lo que desencadenó fuertes explosiones y una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona metropolitana.

🚨Un incendio en un contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León, dejó un saldo preliminar de tres personas lesionadas y una más desaparecida.



Elementos de emergencia mantienen un operativo en la zona para controlar el fuego y continuar con las labores de búsqueda.… — Azucena Uresti (@azucenau) July 23, 2026

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Nuevo León, los tres heridos recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados al Hospital General de Zona 67 del IMSS en Apodaca, mientras que las brigadas continúan la búsqueda de la persona desaparecida entre los escombros.