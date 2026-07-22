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Arde contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León y se vuelve un infierno; hay lesionados y una desaparecida

El incidente ocurrió en las instalaciones de una empresa de transporte ubicada en el cruce de la Carretera a Dulces Nombres y Serafín Peña

Por Redacción Por Esto!

22 de jul de 2026

1 min

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Arde contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León y se vuelve un infierno; hay lesionados y una desaparecida
Arde contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León y se vuelve un infierno; hay lesionados y una desaparecida

El fuerte incendio de un contenedor de diésel en Pesquería, Nuevo León, ha dejado un saldo preliminar de tres personas lesionadas y una desaparecida.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 22 de julio de 2026 en las instalaciones de una empresa de transporte ubicada en el cruce de la Carretera a Dulces Nombres y Serafín Peña, dentro de la colonia Dulces Nombres.

El fuego inició en un contenedor de combustible de una línea de tráileres, lo que desencadenó fuertes explosiones y una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona metropolitana.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Nuevo León, los tres heridos recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados al Hospital General de Zona 67 del IMSS en Apodaca, mientras que las brigadas continúan la búsqueda de la persona desaparecida entre los escombros.

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