Flamazo por acumulación de gas moviliza a los cuerpos de emergencia en la Supermanzana 24 de Cancún

La movilización de cuerpos de emergencia registrada la tarde de este miércoles en la Supermanzana 24 de Cancún fue provocada por un flamazo derivado de la acumulación de gas LP al interior de un departamento, y no por la explosión de un tanque de gas como se reportó inicialmente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre una presunta explosión en un domicilio ubicado sobre la calle Punta Yoquen.

De inmediato, desde el Complejo de Seguridad C5 se activaron los protocolos de atención y se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, paramédicos, Policía Municipal, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y efectivos de la Secretaría de Marina.

Al arribar al lugar, las autoridades realizaron una inspección y confirmaron que el incidente se originó por un flamazo ocasionado por la acumulación de gas LP dentro del inmueble, descartando que se hubiera registrado la explosión de un cilindro.

Como consecuencia del incidente, dos personas resultaron afectadas. Una mujer sufrió quemaduras en el cabello y lesiones en el cuero cabelludo, mientras que un adulto mayor presentó una crisis nerviosa debido al susto. Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital.

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Los bomberos realizaron maniobras para controlar la fuga y eliminar cualquier riesgo de un nuevo incidente, mientras que personal de Protección Civil inspeccionó el departamento para verificar las condiciones de seguridad.

Afortunadamente, el flamazo solo dejó daños materiales menores y la situación fue controlada en pocos minutos, evitando que el fuego se propagara a otras viviendas cercanas.

Durante las labores de atención, las autoridades acordonaron el área para proteger a vecinos y peatones, restringiendo temporalmente el acceso mientras concluían los trabajos de inspección y mitigación de riesgos.

Una vez que los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no existía peligro por la presencia de gas, el perímetro fue reabierto y las unidades comenzaron a retirarse del sitio, restableciéndose la circulación y las actividades de los habitantes de la zona.