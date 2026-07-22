Azalia Ojeda es la primera expulsada de Survivor México 2026.

Azalia Ojeda, conocida popularmente como “La Negra” ha sido la primera eliminada de Survivor México: La Reliquia en Llamas. Este resultado ha llegado después del juego de extinción que tuvo lugar durante la emisión del primer programa que fue este miércoles 22 de julio de 2026.

La jornada arrancó con un disputado enfrentamiento entre las tribus Halcones y Jaguares por el Tótem de Inmunidad Grupal y un premio de comida. Durante los duelos mixtos para conseguir cinco calaveras, los Halcones se impusieron con un marcador de 5 a 4, condenando al equipo perdedor a ir al Concejo Tribal.

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Así fue el duelo de extinción de Survivor México 2026

Durante la votación en el Concejo Tribal, la estrategia llevó a Azalia Ojeda, Bobby Larios y Sheila directamente al Duelo de Extinción. La prueba consistió en la habilidad para generar fuego hasta lograr activar un mecanismo; tras una intensa competencia “La Negra” no logró completar la prueba a tiempo.

Con esto, la exintegrante de Big Brother tuvo que apagar la llama de su antorcha y convertirse en la primera sobreviviente en abandonar las playas del reality bajo la conducción de Carlos Guerrero "Warrior".

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