Canelo Álvarez aplaza pelea con Christian Mbilli por problemas familiares; ya hay nueva fecha

El campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez anunció que su esperado combate frente al francés Christian Mbilli ya no se realizará el próximo 12 de septiembre. El pugilista explicó que decidió modificar el calendario para resolver problemas familiares, por lo que el enfrentamiento quedó reprogramado para el 31 de octubre.

Durante una entrevista en el podcast de Ariel Helwani, Canelo Álvarez explicó que tomó la decisión porque no se encontraba en condiciones de iniciar un campamento de entrenamiento con la concentración que exige una pelea de ese nivel. El boxeador prefirió atender primero su situación personal antes de regresar a la preparación.

El combate frente a Christian Mbilli se celebrará en Arabia Saudita, ahora durante el fin de semana en el que también se disputará el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Además, la nueva fecha coincide con las celebraciones del Día de Muertos, lo que podría dar un toque especial al espectáculo si los organizadores incorporan elementos de la tradición mexicana.

El tapatío evitó dar detalles sobre los asuntos familiares que motivaron el cambio y únicamente señaló que era una prioridad resolverlos antes de volver a enfocarse por completo en el boxeo. "Primero tenía que atender a mi familia, pero ahora todo está bien. Estoy listo para entrenar y regresar el 31 de octubre", expresó.

Canelo Álvarez también destacó que representar a México sigue siendo una de sus mayores motivaciones y aseguró que cualquier fecha es especial para subir al ring defendiendo a su país. Con los inconvenientes personales ya superados, afirmó que está listo para iniciar su preparación y enfrentar a Christian Mbilli en una de las peleas más esperadas del cierre de 2026.