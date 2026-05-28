Así fue el robo a una camioneta con presuntos relojes de lujo tras salir de la aduana del AIFA

Una camioneta presuntamente cargada con relojes de lujo fue robada después de salir de la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El asalto ocurrió sobre el Circuito Exterior Mexiquense, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo gris le cerró el paso a la unidad. Tras obligar al conductor a detenerse, sujetos armados lo amagaron para despojarlo de la camioneta y de su teléfono celular.

De acuerdo con la información difundida, la unidad habría salido de la zona aduanal del AIFA con mercancía de alto valor, presuntamente relojes de lujo. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el monto de lo robado ni la cantidad de piezas que eran transportadas.

¿Cómo ocurrió el robo tras salir del AIFA?

El video difundido en redes sociales muestra que la camioneta circulaba por el Circuito Exterior Mexiquense cuando un automóvil gris se colocó frente a ella para impedirle avanzar.

Después de cerrarle el paso, los presuntos responsables descendieron del vehículo y amagaron al conductor. Los sujetos lo obligaron a entregar la unidad y su teléfono celular antes de huir del sitio.

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En las imágenes también quedó visible el rostro de uno de los presuntos responsables, lo que podría ser utilizado por las autoridades como parte de las investigaciones.

Fiscalía del Estado de México abre investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por el robo de la camioneta y la mercancía que transportaba.

Las autoridades deberán determinar si el asalto fue dirigido, si los responsables contaban con información previa sobre la carga y si existe alguna relación con una red dedicada al robo de mercancías de alto valor en vialidades cercanas a zonas logísticas y aduanales.

El caso también pone atención sobre la seguridad en los traslados de mercancías que salen de puntos estratégicos como el AIFA, especialmente cuando se trata de productos de alto costo.

#ALERTA🚨I Roban camioneta presuntamente cargada de relojes de lujo tras salir de la aduana del AIFA (@aifaaero), en #Tecámac.



⚠️El asalto ocurrió sobre el Circuito Exterior Mexiquense, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo gris le cerró el paso a la… pic.twitter.com/liPr6bH5j0 — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 28, 2026

Robo ocurre en una zona clave para transporte y logística

El Circuito Exterior Mexiquense es una de las vialidades más utilizadas para conectar el AIFA con municipios del Estado de México y rutas hacia otras entidades.

Por esa razón, el robo genera preocupación entre transportistas, empresas de logística y operadores que movilizan mercancía desde instalaciones aeroportuarias o zonas industriales cercanas.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por este caso. Las investigaciones continuarán para ubicar la camioneta, recuperar la mercancía y detener a los responsables del asalto.

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