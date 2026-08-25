Canadá actualiza alerta de viaje para México y pide extremar precauciones por crimen y secuestros

El gobierno de Canadá actualizó este martes 25 de agosto sus recomendaciones de viaje para México y pidió a sus ciudadanos mantener un alto grado de precaución debido a los niveles de actividad criminal y secuestros en distintas regiones del país.

La advertencia, publicada en el sitio oficial de viajes del gobierno canadiense, también incorporó información relacionada con la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos en Mexicali, donde Washington suspendió temporalmente actividades gubernamentales y viajes de su personal.

Canadá aclara que la recomendación general no implica evitar todo viaje a México, pero sí mantener vigilancia constante y atender las advertencias específicas para determinados estados y zonas.

¿Qué estados de México tienen advertencia de Canadá?

El gobierno canadiense recomienda evitar viajes no esenciales a diversas zonas de Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, aunque en varios casos establece excepciones para ciudades o corredores específicos.

En Sinaloa, por ejemplo, la advertencia excluye determinadas áreas turísticas de Mazatlán y la ciudad de Los Mochis cuando se accede por aire o mar. También existen excepciones para Morelia y Pátzcuaro en Michoacán, así como para Monterrey en Nuevo León.

Noticia Destacada Estados Unidos emite alerta de seguridad en Mexicali y suspende viajes oficiales este 25 de agosto

Canadá advierte sobre crimen organizado y violencia en carreteras

La autoridad canadiense señala que los grupos criminales y cárteles mantienen actividad en diferentes partes de México y que los enfrentamientos entre organizaciones delictivas o con fuerzas de seguridad pueden ocurrir sin previo aviso.

También advierte sobre robos armados, secuestros, secuestros exprés, asaltos y robo de vehículos, además de riesgos particulares en zonas fronterizas y carreteras.

Entre sus recomendaciones se encuentra evitar traslados nocturnos, utilizar carreteras de cuota cuando sea posible, mantenerse informado a través de medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Canadá retoma alerta de Estados Unidos en Mexicali

La actualización del 25 de agosto también incluye la advertencia estadounidense sobre Mexicali.

On August 24, the U.S. Embassy in #Mexico issued a security alert for #Mexicali. If you’re there, avoid government buildings and seek shelter in case of an incident. More details: https://t.co/wVdAxQDbsG pic.twitter.com/8EXAy0pwh1 — Travel.gc.ca (@TravelGoC) August 25, 2026

El sitio canadiense recuerda que Estados Unidos suspendió actividades oficiales y viajes hacia esa ciudad por información sobre una posible amenaza, y recomienda a sus ciudadanos que se encuentren ahí evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de un incidente.

Canadá mantiene además recomendaciones generales para extremar precauciones en aeropuertos, terminales de autobuses, zonas turísticas y áreas fronterizas, donde pueden registrarse hechos delictivos o enfrentamientos.

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