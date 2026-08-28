Alianza histórica México-EU: Omar García Harfuch y la DEA sellaron acuerdo de inteligencia directa en la IDEC 2026

En el marco de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada el pasado 19 de agosto en Buenos Aires, Argentina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, y el titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, sostuvieron una intervención conjunta que marca un hito en la agenda bilateral de seguridad.

Durante el encuentro, ambas autoridades subrayaron que la prioridad central es acelerar el flujo de información táctica para adelantarse a las operaciones del crimen organizado transnacional, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta institucional.

"Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas, necesitamos que la información viaje más rápido que el dinero ilícito", aseveró García Harfuch, quien destacó la importancia de flexibilizar trámites burocráticos sin vulnerar la soberanía de ninguna de las dos naciones.

Resultados tangibles y destrucción de la capacidad logística criminal

El titular de la SSPC expuso ante la delegación internacional los avances logrados en el combate a la producción de sustancias sintéticas.

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Destacó que el trabajo coordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) ha permitido la destrucción de dos mil 775 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

Esta acción conjunta no solo frena la producción masiva de narcóticos, sino que impacta directamente la estructura financiera de las organizaciones delictivas:

Pérdidas millonarias para los cárteles: Millones de dólares dejan de ingresar a sus redes operativas.

Millones de dólares dejan de ingresar a sus redes operativas. Reducción de oferta en las calles: Se evita la distribución de millones de dosis de opioides y metanfetaminas en los mercados de ambos países.

Se evita la distribución de millones de dosis de opioides y metanfetaminas en los mercados de ambos países. Investigaciones paralelas: Integración de evidencias recabadas por fiscales y agencias de ambos lados de la frontera.

Por su parte, Terry Cole, administrador de la DEA, destacó que la relación institucional se fortalece gracias a la trayectoria técnica compartida entre ambos mandos.

Al haber iniciado sus carreras profesionales en las filas policiales, existe un entendimiento pragmático del trabajo operativo sobre el terreno.

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