Gaspar Noh Chay, vecino de la alcaldía de Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo Puerto, inició este lunes su peregrinación a la ciudad de Catemaco, Veracruz, para agradecer a la Virgen de Guadalupe por las abundantes cosechas que logró esta vez en su milpa y su parcela.

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Él no va en grupo como lo hizo en el pasado, sino solo, sin hacer ruido, porque, según él, la fe así se debe demostrar, sin escándalos.

Esta vez el viaje lo está haciendo en bicicleta y en ella, confió, está llevando lo básico para protegerse de las inclemencias del tiempo.

Gaspar ha hecho de manera solitaria 13 peregrinaciones y, con la que inició hoy, sería la 14. Dijo que espera, con la fe con que lo hace, regresar sin problemas la noche del 11 de diciembre.

JGH