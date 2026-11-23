Tras señalarlo por supuestos robos de ropa y pertenencias en los condominios de Doña Nicha, los habitantes descubrieron que no era la persona que aparecía en las grabaciones de vigilancia; el joven terminó retirándose entre lágrimas.

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Una peculiar movilización policiaca y vecinal se registró en la cancha de básquetbol de los edificios de Doña Nicha, ubicados sobre la calle 41, entre las calles 42 y 44 de la colonia Tecolutla, luego de que un joven fuera señalado y agredido por habitantes del sector, quienes lo confundieron con el presunto responsable de varios robos ocurridos recientemente en los condominios.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el joven, identificado como Hernán y quien manifestó ser originario del estado de Tabasco, se encontraba descansando sobre una de las bancas de la cancha, donde tenía algunas prendas y pertenencias a su alrededor.

Sin embargo, de manera repentina, varios vecinos se acercaron para confrontarlo, despertándolo a golpes y acusándolo de ser quien presuntamente había estado ingresando a la zona para sustraer objetos, principalmente ropa de los tendederos.

El joven, identificado como Hernán, manifestó ser originario de Tabasco. / Israel Lozano

La molestia de los habitantes se habría originado por diversos reportes de robos registrados en los últimos días, además de que contaban con grabaciones de una cámara de vigilancia en las que aparecía un individuo presuntamente relacionado con estos hechos.

Convencidos de que habían encontrado al responsable, algunos de los afectados comenzaron a agredir al joven con bofetadas y golpes en el rostro, situación que provocó la intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes acudieron para controlar el altercado y verificar lo sucedido.

Durante las diligencias, los agentes solicitaron información a los involucrados y revisaron las grabaciones que los vecinos tenían como evidencia. Sin embargo, al analizar una de las tomas, se percataron de que el joven retenido no correspondía con las características de la persona que aparecía en el video, por lo que quedó descartado como el individuo señalado en esas imágenes.

El joven recogió sus pertenencias y se retiró del lugar entre lágrimas. / Israel Lozano

Ante la falta de elementos que lo relacionaran con los robos y al no existir una situación de flagrancia, los uniformados determinaron que no había motivos para ponerlo a disposición de las autoridades.

Al darse cuenta de que habían cometido una equivocación, los vecinos ofrecieron disculpas al joven por haberlo acusado y golpeado injustamente. No obstante, el afectado, visiblemente alterado y entre lágrimas de impotencia, recogió sus pertenencias y se retiró caminando del lugar, luego de haber pasado por un momento de violencia y señalamiento público sin que se comprobara su participación en los hechos.

Antes de retirarse, los elementos policiacos exhortaron a los habitantes a evitar este tipo de acciones y actuar con mayor precaución ante cualquier sospecha, recordándoles que primero deben verificar la identidad de las personas y proporcionar las pruebas correspondientes a las autoridades, en lugar de tomar la justicia por propia mano. Por su parte, los vecinos señalaron que permanecerán atentos para identificar al verdadero individuo que aparece en las grabaciones y a quien responsabilizan de los robos registrados en el sector.

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Finalmente, los policías recabaron los datos correspondientes y se retiraron del lugar, mientras los habitantes regresaron a sus domicilios. El incidente dejó en evidencia las consecuencias de realizar señalamientos sin confirmar la identidad de los presuntos responsables, pues en esta ocasión un joven terminó agredido y exhibido públicamente por una acusación que no pudo ser acreditada.

JGH