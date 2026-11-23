Luego de sentirse mal y perder el control de la dirección, un empleado de una empresa de refrescos embotellados terminó estrellándose en una barda perimetral, por lo que tras recibir los primeros auxilios fue trasladado al hospital general para su atención médica.

Los hechos se registraron en la calle 75 entre la avenida Benito Juárez y la calle 72 de la colonia Jesús Martínez Ross, al ser reportado un aparatoso accidente en la que se vio involucrado un vehículo propiedad de una empresa refresquera.

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Al llegar las autoridades, se percataron que no sólo se trató de un simple accidente, sino que el conductor había empezado a sentirse mal por lo que se quejaba del dolor en el pecho y perdió el control de la dirección de la unidad y salió de la cinta de rodamiento hasta colisionar con una barda.

Algunos testigos aseguraron que la unidad había trepado en la banqueta y posteriormente invadió el carril contrario hasta chocar con la barda mientras tanto se quejaba de fuertes dolor en el pecho y terminó convulsionando y más tarde trasladado al hospital general para su atención médica.