Lo que las urnas dejó: negociar o confrontar

Donald Trump no aparecía en las boletas electorales de este 3 de noviembre, pero buena parte de la contienda giró alrededor de su figura, sus decisiones y el rumbo de su segundo mandato. Las elecciones intermedias estadounidenses se convirtieron en una prueba para el presidente republicano y dejaron un mensaje político que trasciende la distribución de escaños en el Congreso: una parte significativa del electorado reclama contrapesos al poder presidencial.

Asi es que este 4 de noviembre en Washington comienza una nueva disputa: no por quién ocupa la presidencia, sino por quién establece los límites de su poder.

Los avances demócratas, incluida su recuperación del Senado, modifican el escenario político de Washington. Trump, acostumbrado a ejercer la presidencia con el respaldo de las mayorías republicanas en ambas cámaras, enfrenta ahora la perspectiva de una segunda mitad de mandato marcada por mayores restricciones legislativas, investigaciones parlamentarias y negociaciones con sus adversarios que si o si deberá hacer.

Pero quizá una de las imágenes más reveladoras de la jornada no haya surgido de las celebraciones electorales, sino de las propias declaraciones del mandatario.

En una entrevista concedida a The New York Times y difundida por Reuters, Trump afirmó estar dispuesto a aceptar los resultados y trabajar con los demócratas. Incluso expresó su expectativa de que ambas partes pudieran alcanzar algún acuerdo.

La declaración resulta especialmente significativa porque contrasta con el lenguaje de confrontación que ha caracterizado buena parte de su relación con la oposición y no desde ahora o tiempos recientes.

¿Estamos ante un cambio de estrategia política o simplemente ante el reconocimiento de una nueva correlación de fuerzas? : La respuesta podría definir los próximos dos años de la presidencia estadounidense.

Contra quien es el voto de castigo?

Sería un error atribuir los resultados electorales a una sola razón. Como ocurre en toda elección de alcance nacional, confluyen factores económicos, sociales, políticos y territoriales. Sin embargo, los primeros sondeos a pie de urna ofrecen pistas importantes. Según CBS News, aproximadamente tres de cada cuatro electores consultados manifestaron algún grado de insatisfacción con el rumbo del país. La economía, el costo de la vida y las dificultades financieras de numerosas familias ocuparon un lugar central entre las preocupaciones de los votantes.

Hay aquí una contradicción política que merece atención. Trump regresó a la Casa Blanca en 2025 prometiendo prosperidad, seguridad económica y la recuperación del poder adquisitivo estadounidenses, pero los indicadores macroeconómicos que una administración presenta como éxitos no siempre coinciden con la experiencia cotidiana de quienes deben pagar alimentos, vivienda, combustible y servicios. El bolsillo dice otra cosa.

A ello se suman las controversias sobre la política migratoria, el uso desmedido de facultades presidenciales y las consecuencias económicas y humanas de la guerra con Irán, una guerra que pocos apoyan.

Associated Press ha identificado precisamente la inflación, los precios elevados, la guerra y la percepción de corrupción gubernamental entre los factores que alimentaron el descontento electoral.

No significa que todos los ciudadanos que votaron por candidatos demócratas compartan las mismas posiciones políticas. Significa que distintas inconformidades encontraron una vía de expresión electoral.

Y esa diferencia importa.

De la amenaza del veto a la necesidad del acuerdo

Mucho cambió en el lenguaje supuestamente “conciliador “. Horas antes de conocerse el alcance de los resultados, Trump había enviado un mensaje muy distinto. En una entrevista con CBS News, declaró que conservaba un poder fundamental frente a un eventual Congreso demócrata: el veto presidencial. Incluso manifestó que podría convertirse en una especie de señor Veto, dispuesto a rechazar las iniciativas legislativas de sus adversarios hasta obligarlos a negociar.

No se trataba de una improvisación. Reuters informó el primero de noviembre que funcionarios de la Casa Blanca llevaban meses preparando alternativas para mantener partes esenciales de la agenda presidencial mediante órdenes ejecutivas, especialmente en inmigración, aranceles, gasto federal y otras áreas. Entre los funcionarios involucrados figuraban Stephen Miller y Russell Vought, dos integrantes influyentes de la administración. Por tanto, las declaraciones conciliadoras de Trump no necesariamente anuncian una moderación de sus políticas. Pueden representar una estrategia de adaptación a un Congreso menos favorable.

La diferencia es sustancial: negociar implica reconocer la existencia de otros actores con legitimidad política, mientras que utilizar sistemáticamente el veto y las facultades ejecutivas puede convertir esa negociación en una confrontación institucional prolongada. Ambas posibilidades permanecen abiertas.

Un Congreso con capacidad de investigar

El resultado de las elecciones no supone únicamente dificultades para aprobar nuevas leyes. Seamos claros. Un Congreso controlado por los demócratas tendría instrumentos importantes para supervisar al Ejecutivo, solicitar documentos, convocar audiencias e investigar decisiones de la administración. La Cámara de Representantes desempeña un papel fundamental en la fiscalización del gobierno federal, mientras que el Senado participa en la confirmación de altos funcionarios y jueces federales.

Esto adquiere especial relevancia en una presidencia que ha hecho del fortalecimiento del poder ejecutivo uno de sus principales instrumentos políticos. Ahora si, conviene evitar una conclusión precipitada: perder el control del Congreso no equivale a perder la presidencia.

Trump conservará facultades importantes en política exterior, seguridad nacional y administración federal. También mantendrá la posibilidad de vetar leyes, aunque ese veto puede ser superado mediante mayorías calificadas en ambas cámaras. Lo que cambia es la relación entre los poderes y precisamente allí reside una de las consecuencias institucionales más importantes de estas elecciones.

¿Qué cambia para México y América Latina?

Desde nuestra región, el resultado merece una lectura que vaya más allá de la disputa entre republicanos y demócratas. Las políticas comerciales, migratorias y de seguridad de Estados Unidos tienen consecuencias directas sobre México y el conjunto de América Latina.

Un Congreso con mayor presencia demócrata podría incrementar la vigilancia sobre determinadas decisiones de la Casa Blanca, exigir explicaciones sobre operaciones internacionales y condicionar algunas iniciativas presupuestarias.

Sin embargo, sería ingenuo suponer que una victoria demócrata significa automáticamente una política exterior menos intervencionista o una transformación profunda de la relación con América Latina. Republicanos y demócratas mantienen diferencias importantes, pero también existen continuidades históricas en las prioridades estratégicas de Washington. Lo vimos en el caso concreto de Cuba como cambió todo después de Barack Obama , con su correligionario Joseph Biden, cuya política no mostró gran diferencia con la de Trump. También está la relación con China, la seguridad fronteriza, el comercio internacional y la influencia estadounidense en el continente, todas forman parte de una agenda que trasciende las administraciones.

Para México, la pregunta fundamental es si el nuevo equilibrio legislativo abrirá espacios para una relación bilateral más previsible, basada en mecanismos institucionales, cooperación y respeto a la soberanía. No hay una respuesta automática o previsible.

El verdadero significado de la derrota

Las elecciones intermedias estadounidenses suelen producir pérdidas para el partido que ocupa la Casa Blanca. No constituye, por sí mismo, un fenómeno excepcional. Lo relevante en esta ocasión es el contexto. Trump había construido buena parte de su narrativa política alrededor de la fortaleza de su liderazgo, su capacidad para transformar Washington y su enfrentamiento con las estructuras tradicionales del poder. Ahora deberá gobernar en condiciones distintas a las que tuvo durante la primera mitad de su segundo mandato. También los demócratas enfrentan un desafío. Recuperar espacios de poder no significa necesariamente haber construido un proyecto político capaz de responder a las demandas económicas y sociales que impulsaron el voto. La oposición tendrá que demostrar que puede transformar su nueva fuerza legislativa en resultados concretos, y no limitarse a bloquear al presidente. Porque el electorado estadounidense no solamente eligió representantes y senadores. También expresó preocupaciones sobre el costo de la vida, la guerra, la seguridad y el funcionamiento de sus instituciones.

La gran interrogante no es únicamente cuánto poder perdió Trump, sino cómo utilizará el poder que todavía conserva. Puede optar por acuerdos legislativos, recurrir a una confrontación sostenida o combinar ambas estrategias según las circunstancias. Sus declaraciones muestran que contempla las dos vías. La política estadounidense entra así en una etapa en la que el Ejecutivo y el Congreso deberán redefinir su relación.

Y hay una lección institucional que trasciende las fronteras de Estados Unidos: ninguna victoria presidencial elimina la necesidad de rendir cuentas, ni convierte el respaldo electoral en una autorización ilimitada para gobernar.

Trump seguirá ocupando la Casa Blanca. Pero el mensaje de las urnas introduce nuevos contrapesos a su ejercicio del poder, o sea, tendrá que aprender a gobernar con nuevos contrapesos.