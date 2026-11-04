Captan a hombre orinando frente a locales del mercado municipal de Champotón

Una persona del sexo masculino fue captada por cámaras de vigilancia mientras orinaba en varios puestos del mercado de Champotón, situación que ha generado molestia e indignación entre locatarios.

De acuerdo con los datos recabados, esta no sería la primera vez que sucede, ya que comerciantes aseguran que los malos olores a orina son frecuentes en esa zona del principal centro de abasto.

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Tras lo sucedido exigen la intervención de las autoridades competentes para que se encarguen de verificar esta situación y den con el responsable.

En el material de videovigilancia se observa a un masculino realizando sus necesidades fisiológicas frente a varios establecimientos, entre ellos negocios administrados por una persona identificada como Don Carrillo, quien se dedica a la venta de condimentos en el lugar.

De manera extraoficial, se logró saber que la persona que aparece en el vídeo habría sido identificada con el apodo de la “Wisha”, un comerciante que igual se dedica a la venta de condimentos en el mercado municipal.

Locatarios del lugar esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y refuercen la vigilancia en el mercado local.