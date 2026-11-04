INAH descubre restos humanos de hasta 500 años durante obras del Tren México-Querétaro en CDMX

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrió un depósito de restos humanos que podría tener alrededor de 500 años de antigüedad, durante los trabajos de construcción del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro, en las inmediaciones de la terminal de Buenavista.

Mediante un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre, el organismo informó que los especialistas localizaron nueve osamentas, dos de ellas con modificaciones craneales, además de diversos objetos de cerámica y herramientas de piedra.

El hallazgo podría corresponder al periodo Posclásico Tardío, comprendido entre los años 1200 y 1519, o a la etapa de contacto con los españoles, entre 1519 y 1535.

¿Qué encontraron durante las obras del Tren México-Querétaro?

El INAH explicó que los primeros restos fueron descubiertos el 17 de septiembre de 2026, durante trabajos de terraplén para el tendido de las vías ferroviarias.

A una profundidad de 1.40 metros, los arqueólogos localizaron cráneos, mandíbulas, fragmentos de cadera, fémures, costillas y dientes. En una capa inferior encontraron un depósito funerario que posiblemente funcionó como osario.

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También se recuperaron cinco mandíbulas, siete malacates miniatura, dos figurillas, fragmentos de metates y navajillas de obsidiana verde.

Entre los objetos destaca cerámica del periodo Azteca III, fechada entre 1350 y 1520, que incluye platos, ollas y recipientes utilizados para extraer sal del antiguo lago de Texcoco.

¿Por qué es importante el hallazgo arqueológico en Buenavista?

Los especialistas señalaron que el depósito se encuentra en lo que antiguamente fue el calpulli de Nonoalco, uno de los 19 barrios prehispánicos de Tlatelolco.

Además, los restos aparecieron cerca de la iglesia de San Miguel Nonoalco, construida durante el siglo XVI, lo que podría proporcionar información sobre las prácticas funerarias durante la transición entre las épocas prehispánica y colonial.

#ÚLTIMAHORA 🚨 INAH descubre posible osario en las obras del Tren México-Querétaro, en la Ciudad de México El hallazgo se dio en la terminal de Buenavista, donde se encontraron 9 cráneos, 5 mandíbulas y otros huesos humanos, cerámica y lítica Entérate: https://t.co/j4uP7ivEkz https://t.co/Vd3r7p8gfT — INAH (@INAHmx) November 4, 2026

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el descubrimiento permitirá conocer cómo las comunidades de la región trataban y recordaban a sus muertos.

Por su parte, el INAH precisó que la antigüedad exacta de los restos, así como la edad y el sexo de los individuos, todavía deben determinarse mediante estudios especializados.

Los materiales recuperados fueron trasladados a laboratorios ubicados en Tula de Allende y Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, donde serán sometidos a procesos de limpieza, restauración y análisis.

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