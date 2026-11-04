Vecinos de Playa del Carmen denuncian calles destrozadas por obras inconclusas de Aguakan

Habitantes de la colonia Zazil-Ha denunciaron las afectaciones que atribuyen a los trabajos de la concesionaria Aguakan, al señalar que las calles son abiertas para realizar intervenciones y posteriormente quedan sin reparar, lo que dificulta la circulación y representa un riesgo para los peatones.

De acuerdo con un sondeo ciudadano, esta situación no se limita a la colonia Zazil-Ha, sino que también se presenta en otros puntos de Playa del Carmen, donde los vecinos consideran que existe falta de planeación y seguimiento a las obras que realiza la empresa.

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Adrián González, habitante de la colonia Zazil-Ha, comentó que la concesionaria ha dejado diversas vialidades en malas condiciones después de realizar trabajos, pues, aseguró, abre las calles y no las repara adecuadamente.

Durante un recorrido por la zona se observaron daños en las calles 25, 20 y 15, así como en las banquetas, cuyos desperfectos dificultan el paso de los peatones y pueden provocar accidentes.

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Cuestionan falta de supervisión municipal

Por su parte, Juan Carlos Solís consideró que no existe una supervisión suficiente por parte de las autoridades municipales sobre las intervenciones de Aguakan, por lo que afirmó que la concesionaria realiza los trabajos sin que se garantice la reparación de las vialidades afectadas.

Los habitantes señalaron que la apertura de calles sin una adecuada planeación y rehabilitación posterior genera molestias para quienes viven y transitan por estos sectores, por lo que pidieron mayor vigilancia de las autoridades y que se atiendan los daños ocasionados por las obras.