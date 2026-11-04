INE ordena a CNDH retirar propaganda contra el PRI y avala medidas por acusaciones del PAN contra Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) eliminar o modificar contenido difundido en redes sociales contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar que podría vulnerar el principio de imparcialidad que deben respetar los organismos públicos autónomos.

Mediante un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre, el organismo electoral informó que su Comisión de Quejas y Denuncias analizó cuatro solicitudes de medidas cautelares relacionadas con posibles irregularidades en propaganda política y publicaciones digitales.

Durante su vigésima quinta sesión extraordinaria urgente, el INE también aprobó medidas cautelares por publicaciones atribuidas al Partido Acción Nacional (PAN) que relacionaban a Morena con el crimen organizado.

¿Por qué el INE ordenó a la CNDH retirar publicaciones contra el PRI?

El PRI presentó una denuncia contra la CNDH por la difusión de materiales en radio, televisión y redes sociales que, según el partido, afectaban su imagen ante el electorado.

Tras revisar el caso, la Comisión determinó que el promocional publicado en Internet podría representar un posicionamiento político contrario al principio constitucional de imparcialidad.

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Por ello, ordenó a la CNDH eliminar o modificar los fragmentos señalados en un plazo máximo de seis horas, contado a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación legal.

En cambio, rechazó las medidas relacionadas con radio y televisión porque los promocionales ya no estaban al aire. También declaró improcedente la solicitud sobre dos capítulos de la serie Los años heridos.

¿Qué resolvió el INE sobre la denuncia de Morena contra el PAN?

Morena denunció al PAN por dos publicaciones en Facebook y X en las que se le atribuían presuntos vínculos con organizaciones criminales y supuestos acuerdos con narcotraficantes.

La Comisión consideró, de manera preliminar, que dichas expresiones excedían los límites de la crítica política, debido a que contenían acusaciones directas sin elementos suficientes para acreditar su veracidad.

En consecuencia, aprobó las medidas cautelares solicitadas.

¿Qué pasó con las otras denuncias analizadas por el INE?

En otro expediente, Morena denunció a Movimiento Ciudadano por presunta propaganda calumniosa y actos anticipados de campaña relacionados con tres promocionales.

Sin embargo, el INE declaró improcedentes las medidas cautelares al no identificar elementos suficientes para considerar que existieran esas infracciones.

#BoletínINE 📄 | Aprueba Comisión de Quejas y Denuncias dos medidas cautelares. Más información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/5ti2iPZ9tC https://t.co/HqpyaNg6eh — @INEMexico (@INEMexico) November 4, 2026

Finalmente, también rechazó una solicitud presentada por una persona que denunció a Morena por presunta afiliación sin consentimiento, debido a que ya había sido eliminada del padrón de militantes.

Las determinaciones corresponden a una revisión preliminar y no constituyen resoluciones definitivas sobre las responsabilidades de los involucrados.

IO