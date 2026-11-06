Ni brecha ni etiquetas: el verdadero valor del diálogo

Estamos aprendiendo a comunicarnos con la inteligencia artificial. Nos enseñan a formular preguntas precisas, ofrecer contexto y corregir instrucciones hasta obtener una respuesta útil. Resulta paradójico que dediquemos tanta atención a conversar mejor con las máquinas, mientras en muchos espacios de trabajo seguimos sin entender nos entre personas. En una misma organización conviven personas que crecieron, estudiaron y aprendieron a trabajar en épocas distintas.

Algunas comenzaron su trayectoria cuan do la experiencia se construía durante años de práctica y otras se incorporan a un entorno donde la información y las herramientas digitales parecen estar siempre disponibles. Esa diferencia puede enriquecer el trabajo, pero también puede convertirse en una fuente de prejuicios: los jóvenes son impacientes, los mayores se resisten al cambio, unos dominan la tecnología y otros comprenden el negocio. Estas etiquetas simplifican lo que ocurre.

La edad no garantiza experiencia pertinente ni determina la disposición para aprender. Tampoco crecer frente a una pantalla asegura criterio, sensibilidad o capacidad para tomar decisiones difíciles. Cuando hablamos de generaciones como bloques homogéneos, dejamos de ver a las personas y perdemos conocimientos que podrían complementarse. La inteligencia artificial vuelve más visible esta tensión.

Puede ayudar a redactar, analizar información o automatizar procesos, pero no comprende por sí sola la historia de una organización, las relaciones que la sostienen ni las consecuencias humanas de una decisión. Utilizarla bien exige conversaciones que ninguna plataforma puede sustituir.

Pensemos en un equipo donde una colaboradora joven propone automatizar una tarea que otra persona ha realizado durante años. La primera identifica una oportunidad para ahorrar tiempo y la segunda conoce excepciones, riesgos y necesidades que nunca fueron documentados, por lo que si cada una defiende su experiencia como la única válida, la in novación se detiene. Si explican lo que saben y escuchan lo que desconocen, pueden diseñar una solución más sensata.

Ahí aparece el verdadero de safío del liderazgo porque dirigir equipos intergeneracionales no consiste en evitar el desacuerdo, sino en crear condiciones para que pueda expresarse sin descalificaciones. Quien lidera debe reconocer capacidades, pedir razones y asumir la responsabilidad de decidir. Su autoridad no disminuye cuando escucha; se vuelve más informada.

En las empresas, emprendimientos y universidades, la incorporación de inteligencia artificial será también una prueba de comunicación. No bastará con adquirir herramientas o impartir cursos. Habrá que conversar sobre qué problemas buscamos resolver, qué conocimientos debemos con servar y qué decisiones no con viene delegar. El futuro del trabajo no solo dependerá de la tecnología, sino también de nuestra capacidad para colaborar con personas que aprendieron de otra manera.

Antes de debatir qué podemos hacer con máquinas más inteligentes, la clave será preguntarnos si realmente dominamos lo básico: escuchar, comunicar y decidir juntos. Conectar entre personas es y seguirá siendo una habilidad profundamente humana.