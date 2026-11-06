Choque entre unidades de transporte deja seis lesionados en el acceso al Parque del Jaguar de Tulum

Al menos seis personas lesionadas, cuatro de ellas trasladadas a hospitales, entre ellos turistas, fue el saldo preliminar de un aparatoso accidente entre dos unidades de transporte de pasajeros registrado en el acceso norte de la ciudad, a la altura de la glorieta al Parque del Jaguar, donde una camioneta de transporte federal presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra una unidad del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, de Playa del Carmen.

El percance ocurrió a la altura de uno de los principales pasos peatonales utilizados por turistas y trabajadores que ingresan a la zona arqueológica de Tulum. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el conductor de una camioneta de transporte turístico, con placas 05-RE-8C, habría ingresado a velocidad inmoderada, perdiendo el control de la unidad hasta colisionar contra la parte posterior de una van del sindicato de taxistas, identificada con el número económico 87.

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Testigos señalaron que el impacto fue de tal magnitud que una de las unidades sufrió daños en una llanta, mientras que la camioneta presuntamente responsable terminó fuera de la superficie de rodamiento, entre la maleza.

La colisión provocó momentos de tensión entre los pasajeros, principalmente turistas que se encontraban a bordo de los vehículos involucrados, algunos de los cuales necesitaron atención médica inmediata debido a las lesiones que presentaban.

El saldo preliminar fue de seis personas lesionadas, cuatro de ellas trasladadas a hospitales / Especial

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y ambulancias de la empresa RUM, quienes brindaron los primeros auxilios a aproximadamente seis personas la mayoría turistas.

Entre los afectados se encontraba un adulto mayor que fue trasladado para recibir atención hospitalaria. En total, cuatro lesionados fueron llevados a centros médicos para una valoración más especializada, mientras que los demás recibieron asistencia en el sitio.

Durante las labores de auxilio también se presentaron elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de Tránsito Municipal, quienes resguardaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

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Testigos indicaron que el conductor señalado como presunto responsable intentó retirarse del lugar después del accidente, situación que generó inconformidad entre los presentes, quienes solicitaron que permaneciera hasta que las autoridades determinaran su responsabilidad.

Finalmente, el operador de la camioneta de transporte federal fue detenido por los agentes municipales, mientras se desarrollaban las investigaciones para establecer las circunstancias del choque y efectuar el deslinde de responsabilidades.

El accidente volvió a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan peatones, turistas y trabajadores en los accesos al Parque del Jaguar, donde diariamente circulan unidades de transporte público y turístico en una zona de constante movimiento de visitantes.