Padres rechazan orden de la SEQ para reincorporar a alumno acusado de agresiones en la escuela Abraham Lincoln de Cancún

Padres y madres de familia de la escuela particular Abraham Lincoln, ubicada en la Supermanzana 95 de Cancún, advirtieron que el próximo lunes impedirán el ingreso de un estudiante de secundaria señalado por presuntas agresiones contra varios compañeros, luego de que funcionarios de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) acudieran al plantel y reiteraran que debe ser reincorporado como parte del protocolo de atención.

Durante la protesta realizada en las instalaciones escolares, los inconformes cuestionaron la determinación de las autoridades educativas, pues consideran que el regreso del adolescente representa un riesgo para sus hijos. Aunque los funcionarios señalaron que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente a la Mesa Especializada en Atención de Adolescentes, los padres insistieron en que no permitirán que el estudiante vuelva a compartir las aulas con sus compañeros.

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Los representantes de la SEQ explicaron que la escuela debe cumplir con la instrucción de reinstalar al alumno, luego de que fuera suspendido durante tres semanas por decisión de los directivos. Sin embargo, esta respuesta no convenció a las familias, que advirtieron que tomarán medidas para evitar su ingreso el próximo lunes.

La inconformidad comenzó desde las 7:00 de la mañana del jueves, cuando padres y madres cerraron el acceso al plantel y suspendieron las actividades escolares como medida de presión para exigir la presencia de autoridades educativas y una solución al conflicto.

De acuerdo con el testimonio de una madre de familia que pidió mantener el anonimato, los hechos que detonaron la inconformidad ocurrieron el pasado 12 de octubre, cuando el adolescente presuntamente golpeó a uno de sus compañeros con un cinturón en el interior de los baños de la escuela.

La entrevistada explicó que los directivos atendieron el caso y convocaron a los padres de familia de otros estudiantes que también habrían sido víctimas de agresiones por parte del mismo alumno. Según su versión, al darse a conocer el incidente más reciente, salieron a relucir otros siete casos anteriores.

“Es un niño el que ha incurrido en los comportamientos inadecuados, han ido subiendo de tono las agresiones y en este caso rebasó los límites y lo que estamos exigiendo es que se cumpla lo que establece el marco de convivencia escolar”, expresó.

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Los padres consideraron que los directivos habían atendido la situación, pero señalaron que la SEQ ordenó la reincorporación del estudiante bajo el argumento de que la escuela debe cumplir con los protocolos establecidos, pues de lo contrario podría enfrentar sanciones económicas.

La suspensión de tres semanas concluyó con el regreso del adolescente al plantel el jueves pasado, situación que provocó la protesta y el cierre de las instalaciones. Las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas intervengan para garantizar la seguridad de los estudiantes.