Acusado por el multihomicidio en Mayatecún II, Champotón, recibe sentencia de 66 años en prisión

Apenas seis días después del multihomicidio de cuatro personas en un predio de Mayatecún, municipio de Champotón, Enrique “N” recibió una sentencia condenatoria de 66 años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio calificado. Además, deberá pagar siete millones 200 mil pesos por concepto de reparación del daño a las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que la condena se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que el acusado solicitara esta vía ante el juez de control. El sentenciado permanece internado en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

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Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 1 de noviembre, en un predio de la comunidad de Mayatecún, donde cuatro personas, identificadas con las iniciales C.C.Y., J.L.V.P., H.G.M. y G.M.L.L., perdieron la vida por lesiones producidas por arma de fuego.

Tras las investigaciones, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, que fue cumplimentada el 4 de noviembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

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Un día después, Enrique “N” fue presentado ante el juez de control y vinculado a proceso. Sin embargo, el 6 de noviembre, a petición del propio imputado, el caso se resolvió mediante procedimiento abreviado, lo que permitió dictar la sentencia condenatoria sin llegar a un juicio oral.

La resolución establece una pena de 66 años y ocho meses de prisión, además del pago de siete millones 200 mil pesos por reparación del daño.