Muere trabajadora de Pemex, tras incendio en ducto de Tototlán, Jalisco

Fernanda Sierra, trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), murió este viernes 6 de noviembre a consecuencia de las quemaduras que sufrió durante el incendio registrado en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del municipio de Tototlán, Jalisco.

La empleada resultó con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo, por lo que recibió atención médica de emergencia. Sin embargo, falleció durante la madrugada debido a la gravedad de sus lesiones.

El incidente ocurrió la noche del jueves 5 de noviembre, cuando personal de Pemex realizaba trabajos de limpieza y retiro de sedimentos en la infraestructura petrolera.

¿Cómo ocurrió el incendio en el ducto de Pemex en Tototlán?

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego comenzó durante las maniobras de mantenimiento en un tramo del poliducto ubicado cerca de la carretera Tototlán-Ocotlán.

Una posible chispa habría entrado en contacto con hidrocarburos presentes en el área, aunque las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Noticia Destacada Reportan fuga de hidrocarburo en ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco

Tras el incidente, Pemex activó su Plan de Respuesta a Emergencias en coordinación con Protección Civil y bomberos estatales y municipales, quienes lograron sofocar las llamas.

¿Cuál es el estado de salud de los trabajadores lesionados?

La petrolera informó inicialmente que cuatro trabajadores resultaron lesionados, entre ellos Fernanda Sierra, quien posteriormente falleció.

Dos de los trabajadores presentaron quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo y fueron trasladados a la Clínica San Javier, en Guadalajara, para recibir atención especializada.

Denuncia al 9933989844... 🚩⚠️🔥🧑‍🚒 ¡INCENDIO DUCTO PEMEX SALAMANCA DEJA SALDO DE UNA FALLECIDA Y 3 QUEMADOS! Ayer, incendio en ducto de @Pemex dejó una mujer fallecida y tres trabajadores de la paraestatal lesionados en Tototlán, Jalisco, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Tototlán-Ocotlán, en terrenos por donde cruza el poliducto Salamanca, mientras realizaban labores de mantenimiento, limpieza y retiro de sedimentos en la infraestructura petrolera, lo que originó la movilización de elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), así como a corporaciones de emergencia del municipio de Tototlán para maniobras contraincendio. Dos de los lesionados que presentan quemaduras en 40% en sus cuerpos, fueron trasladados al hospital privado San Javier, Guadalajara, mientras que otro recibió atención médica en el lugar del accidente. La trabajadora operaria instrumentista de ductos Fernanda Sierra sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo, quien recibió los primeros auxilios en el Hospital Regional del IMSS en Ocotlán,y posteriormente fue trasladada al Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, donde murió mientras recibía atención en terapia intensiva. Atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CFEmx @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl @SEMAR_mx @PROFEPA_Mx @Mx_Diputados @senadomexicano @pamhamui #OIC #UIF #OmarReyesColmenares….Zas!!! — LinoZentella (@linozentella_) November 6, 2026

Otro empleado sufrió lesiones menores y recibió atención médica en el lugar del accidente.

Pemex aseguró que el incendio fue controlado y que no representa riesgo para la población cercana.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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