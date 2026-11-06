Presidenta Sheinbaum advierte sobre adicción a TikTok y redes sociales en jóvenes; impulsa programa de salud mental en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre los efectos del uso excesivo de redes sociales como TikTok en la salud emocional de los adolescentes, al señalar que estas plataformas pueden generar conductas de dependencia, ansiedad y dificultades para la convivencia.

Durante la Jornada Nacional por la Paz, realizada este viernes 6 de noviembre en Chiapa de Corzo, Chiapas, la mandataria explicó que su administración impulsa la estrategia El ABC de las emociones, dirigida principalmente a estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior.

Sheinbaum señaló que las generaciones actuales enfrentan circunstancias distintas debido a la pandemia de COVID-19, el crecimiento de las redes sociales y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre TikTok y las redes sociales?

La presidenta explicó que algunos adolescentes pasan varias horas frente al teléfono celular sin percatarse del tiempo transcurrido, particularmente al consumir videos de manera continua.

“Es una forma de adicción, es como una droga, no lo puede uno dejar”, expresó al describir el uso excesivo de estas plataformas.

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Sheinbaum sostuvo que los algoritmos de las redes sociales están diseñados para mantener la atención de los usuarios y cuestionó los estereotipos de belleza y los contenidos violentos que circulan en internet.

También destacó que el uso de inteligencia artificial ha modificado la manera en que se producen y consumen contenidos digitales.

¿Qué es el ABC de las emociones y cómo funcionará en las escuelas?

La mandataria explicó que el programa busca abrir espacios de diálogo entre estudiantes y docentes para hablar sobre ansiedad, tristeza, relaciones personales, violencia y consumo de sustancias.

Como parte de la estrategia, los lunes se destinará un espacio escolar para que los adolescentes compartan sus inquietudes y trabajen con la guía El ABC de las emociones.

La presidenta también recomendó reducir el tiempo frente a las pantallas y recuperar actividades presenciales, como el deporte, los juegos y la convivencia con amistades.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la violencia en las relaciones de pareja?

Durante su encuentro con estudiantes de Chiapas, Sheinbaum también abordó conductas de control entre adolescentes.

Señaló que exigir a una pareja que muestre el contenido de su teléfono celular o imponerle determinada forma de vestir son comportamientos que deben identificarse y evitarse.

La presidenta sostuvo que el respeto a las decisiones individuales es fundamental para prevenir la violencia en las relaciones personales.

Finalmente, llamó a los estudiantes a hablar con sus familias, docentes o personas de confianza cuando enfrenten dificultades emocionales y recordó que pueden solicitar apoyo mediante la Línea de la Vida.

Sheinbaum destacó que estas actividades forman parte de la estrategia de prevención de la violencia y construcción de paz que impulsa el Gobierno federal en las escuelas del país.

IO