Comunicar también es emprender: una oportunidad para los jóvenes en Yucatán

Hoy conocemos la importancia de la comunicación como factor clave para el desarrollo de la sociedad.

Durante años, estudiar Comunicación significaba prepararse para trabajar en un periódico, una estación de radio o televisión, una agencia de publicidad o el departamento de comunicación de una empresa.

Actualmente, el escenario es diferente: el comunicólogo también puede convertirse en emprendedor, creador de contenidos y propietario de su propio medio o agencia. En México, la transformación digital abre oportunidades para quienes saben producir contenidos y conectar a las marcas con sus públicos. La inteligencia artificial, las redes sociales, el streaming, los pódcast y las plataformas digitales han generado nuevos modelos de negocio. Tendencias como la inteligencia artificial generativa, la hiperpersonalización y la automatización están modificando la manera de hacer negocios.

Para Yucatán esta transformación representa una oportunidad. El estado cuenta con universidades, empresas, cultura y un ecosistema emprendedor que requiere profesionales capaces de comunicar y comercializar productos y servicios.

Además, las iniciativas de transformación digital permiten que cada vez más negocios incorporen herramientas tecnológicas y nuevos canales de comercialización.

Aquí aparecen oportunidades para los comunicólogos yucatecos. Un egresado puede crear una agencia de redes sociales, producir pódcast para empresas, desarrollar contenido audiovisual para organizaciones, administrar comunidades digitales, ofrecer servicios de marca personal o crear medios especializados.

El reto es enseñar a los futuros profesionales que tener seguidores no necesariamente significa tener un negocio. Necesitan conocer modelos de monetización, patrocinios, consultoría, organización de eventos, comercio electrónico y alianzas con marcas. También requieren conocimientos de administración, ventas, costos, propiedad intelectual, análisis de audiencias e inteligencia artificial. Emprender significa transformar una buena idea en un producto o servicio capaz de generar ingresos y mantenerse en el tiempo.

Por ello, las universidades mexicanas tienen una tarea fundamental: además de preparar comunicólogos para buscar empleo, deben formarlos para generarlo. El futuro profesional puede egresar no solamente con un currículum, sino también con una marca, un proyecto, clientes y un modelo de negocio. En la nueva economía de la comunicación, creatividad, conocimiento, tecnología y una buena estrategia pueden convertirse en el inicio de una empresa.

Finalmente, agradecemos al periódico POR ESTO!, referente informativo de Yucatán, por abrir sus espacios a la Facultad de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad Anáhuac Mayab y permitirnos colaborar a través de la columna “Entre LíneAs”.

Esta apertura fortalece el vínculo entre universidad, medios y sociedad, y nos brinda la oportunidad de compartir ideas y reflexiones sobre los retos de la comunicación, las empresas y nuestro entorno.

*Director de la Facultad de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento. Universidad Anáhuac Mayab