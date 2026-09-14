Todo es Personal en Yucatán

QUE EN LOS corrillos del Ayuntamiento ya hay un regidor cargando un apodo bastante incómodo: a Francisco Medina, algunos adversarios y voces políticas ya lo llaman “el regidor del moche”.

Detrás del mote hay un señalamiento mucho más serio que, hasta donde sabemos, no está acreditado: se comenta que su voto estaría cada vez menos atado a colores partidistas y cada vez más atado a los intereses particulares que buscan sacar adelante determinados asuntos. Incluso circula la versión de que empresarios, políticos y grupos de interés ya saben perfectamente a qué puerta tocar cuando necesitan sumar un voto o, cuando menos, generar sufi ciente ruido político alrededor de algún asunto.

AUNQUE EL DIPUTADO federal Óscar Brito sigue dejando abierta, en público, la posibilidad de buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Mérida, puertas adentro la historia sería bastante distinta. De acuerdo con versiones que circulan entre morenistas, Brito y su equipo ya habrían tomado la decisión real: ir por la reelección en la diputación federal. Todavía no lo anuncia, pero aseguran que la intención ya fue externada tanto a la dirigencia de Morena como al propio gobernador. Mantener viva la ambigüedad pública, mientras la decisión privada ya está tomada, también es una forma de hacer política.

QUIEN TENDRÍA BASTANTE complicado repetir como candidata a diputada local es Sayda Rodríguez, porque nos cuentan que en las valoraciones rumbo al próximo proceso sigue pesando un episodio que no logra sacudirse: el polémico tema de las dunas. Aquella respuesta en la que aseguró no recordar si había otorgado determinados permisos se convirtió en uno de esos momentos que no desaparecen del expediente político. Para sus críticos no fue solo una declaración desafortunada, sino una respuesta que abrió más preguntas de las que pretendía cerrar. El problema para Rodríguez es que las dunas podrían perseguirla hasta el reparto mismo de candidaturas. En política hay declaraciones que duran un día y otras que se vuelven etiqueta permanente, y sus adversarios seguramente estarán encantados de desempolvar esta cada vez que haga falta.

QUE DONDE MORENA también habría decidido mover piezas es en Motul, una demarcación clave para el partido por seguir en manos del PAN. Nos cuentan que Carlos Berlín Montero fue relevado como delegado morenista en esa zona, y que detrás de la decisión hay una larga lista de inconformidades internas. Según las versiones que llegan desde las fi las guindas, varios aspirantes y precandidatos se quejaron, y con razón, de la operación del ahora exdelegado. ¿El motivo principal? Algo tan sencillo como determinante en política: no contestaba el teléfono. Cuando los distintos grupos necesitaban una consulta, un requerimiento o simplemente comunicación para resolver asuntos de la demarcación, localizar a Berlín Montero se había vuelto una tarea casi arqueológica.

TODO INDICA QUE la caballada anda fl aca en el PRI yucateco, donde la escasez de perfi les nuevos ya no se puede disimular. Ante la difi cultad para encontrar cuadros dispuestos a subirse a un barco que hace agua, el partido presentó como nuevo secretario de Organización municipal a Gerardo Martínez, más conocido en el mundo de la belleza y el maquillaje que en los pasillos de la política. Su llegada encendió preguntas dentro de la propia militancia: ¿apertura genuina a perfi les ciudadanos, o simple evidencia de que ya no hay priistas de sobra para llenar la estructura tricolor? Al tiempo.

Todo es Personal.