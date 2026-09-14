A 38 años del impacto de Gilberto, el monstruoso Huracán categoría 5 que azotó Yucatán

Hace 38 años, el huracán Gilberto ingresó a la Península de Yucatán convertido en uno de los ciclones tropicales más intensos y destructivos que han afectado a la región. El fenómeno tocó tierra el 14 de septiembre de 1988 con categoría 5 y vientos sostenidos cercanos a los 300 km/h.

El paso de Gilberto provocó graves daños en Yucatán y Quintana Roo, con viviendas destruidas, árboles y postes derribados, además de comunidades que permanecieron durante varios días sin servicios de agua potable y electricidad.

De acuerdo con registros históricos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Gilberto se formó el 8 de septiembre de 1988 como depresión tropical sobre el Mar Caribe. El 10 de septiembre evolucionó a tormenta tropical y recibió el nombre de Gilberto.

Este miércoles 14 de septiembre se cumplen 38 años del impacto del Huracán Gilberto en Yucatán / Cortesía

El 11 de septiembre alcanzó la categoría 1 de huracán cuando se encontraba al sur de La Española y continuó intensificándose rápidamente. Para el 13 de septiembre, alcanzó su máxima intensidad como huracán categoría 5, con vientos sostenidos de aproximadamente 275 km/h y rachas de hasta 325 km/h.

¿Cuándo llegó el huracán Gilberto a Yucatán?

El 14 de septiembre de 1988, Gilberto tocó tierra en Cozumel, Quintana Roo, alrededor de las 8:00 de la mañana, con vientos sostenidos cercanos a los 287 km/h.

El huracán mantuvo la categoría 5 durante aproximadamente 85 kilómetros de su recorrido sobre la Península de Yucatán, provocando importantes daños a su paso.

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Alrededor de cuatro horas después de ingresar por Quintana Roo, el ciclón avanzó hacia Yucatán, donde afectó distintas localidades, entre ellas Telchac, Tizimín, Chemax y Mérida.

La fuerza de los vientos provocó la caída de árboles, postes e infraestructura eléctrica, además de daños en viviendas e instalaciones. Varias comunidades quedaron sin agua y electricidad durante varios días.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en Tizimín, donde durante la emergencia escaparon un león y varios monos del entonces Parque Zoológico La Reina.

Las muertes y destrucción que dejó el Huracán Gilberto, marcaron un antes y un después en la historia / Especial

¿Cuántas personas murieron por el huracán Gilberto?

Aunque Yucatán fue una de las entidades afectadas, Gilberto continuó su trayectoria por territorio mexicano y posteriormente provocó graves daños en otras regiones del país.

Uno de los episodios más trágicos ocurrió en Monterrey, Nuevo León, donde 150 personas perdieron la vida al ser arrastradas por la corriente del río Santa Catarina cuando viajaban en cinco autobuses. En Saltillo, Coahuila, también se reportó la muerte de cinco personas.

En total, el huracán Gilberto dejó 318 personas fallecidas, de las cuales 202 murieron en México. También se registraron víctimas en Jamaica, Haití, Estados Unidos, Costa Rica y Nicaragua.

Los daños económicos provocados por el ciclón fueron estimados entre mil y dos mil millones de dólares. Además, alrededor de 60 mil viviendas resultaron destruidas y unas 35 mil personas quedaron sin hogar.

La infraestructura eléctrica también sufrió graves afectaciones: se reportó la destrucción de más de mil 600 postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A 38 años de Gilberto, el huracán categoría 5 que dejó una de las mayores devastaciones en Yucatán / Especial

Después de atravesar México, Gilberto continuó su trayectoria hacia Estados Unidos, donde perdió fuerza hasta convertirse en depresión tropical y posteriormente se disipó.

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¿Por qué el huracán Gilberto es recordado en Yucatán?

El impacto de Gilberto permanece en la memoria de los habitantes de Yucatán y Quintana Roo por la intensidad extraordinaria de sus vientos y la magnitud de los daños que provocó.

Durante su paso por la Península, el huracán destruyó viviendas, derribó árboles y postes y dejó numerosas comunidades sin servicios básicos. Su trayectoria también afectó zonas urbanas y rurales, mientras que la recuperación de algunas localidades tomó varios días.

Por la magnitud de la devastación que ocasionó, el nombre Gilberto fue retirado de la lista oficial de nombres de huracanes, por lo que no volverá a utilizarse para identificar otro ciclón tropical.

A 38 años de su impacto, Gilberto continúa siendo uno de los huracanes más recordados en la historia de Yucatán y la Península, tanto por la intensidad con la que llegó a la región como por las pérdidas humanas y materiales que dejó a su paso.