“Lo hice por miedo": Madre de menor de tres años desaparecida en Cancún asegura haber huido de su expareja

Las investigaciones por la desaparición de una niña de 3 años, reportada hace casi un mes, cambiaron hacia un posible caso de sustracción de menores, luego de que su madre se la llevara sin el consentimiento del padre y de las autoridades que atienden un litigio por la custodia.

Luego de la manifestación y el bloqueo en el acceso a la zona hotelera que realizó el pasado 9 de septiembre el padre de la menor, identificado como Eleazar, con apoyo de las Madres Buscadoras, la mujer reportada como desaparecida, identificada como Fátima, difundió este fin de semana una videollamada con sus padres para demostrar que se encontraba bien junto con su hija.

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En la grabación argumentó que huyó del domicilio de sus padres junto con la pequeña debido a la violencia y amenazas que, aseguró, sufría por parte de su expareja, Eleazar, y afirmó que nadie la había ayudado a desaparecer desde el pasado 15 de agosto.

A partir de ello, la ficha de búsqueda emitida inicialmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) para la menor Emma, catalogada como No Localizada, cambió durante el fin de semana a posible víctima del delito de Retención y Sustracción de Personas Menores de Edad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

Ante esta situación, la madre realizó un segundo video la mañana de ayer, 13 de septiembre, a las 10:43 horas, para señalar que estaba preocupada porque consideró que la Fiscalía la estaba persiguiendo como si fuera delincuente.

Explicó que difundió la prueba de vida para demostrar que huyó con su hija con la intención de protegerla, debido al temor por la violencia y las amenazas de su expareja.

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En su declaración también reveló que un amigo de la familia le proporcionó transporte después de que salió del domicilio de sus padres, ubicado en el Polígono sur. El hombre fue detenido y el sábado se llevó a cabo una audiencia inicial, tras ser señalado por su presunta participación en la desaparición.

Sin embargo, sostuvo que después de difundirse el video retiraron a su amigo el cargo relacionado con la desaparición, aunque permaneció detenido porque ahora sería acusado del delito de sustracción de menores.