Todo es Personal en Yucatán

ESTA VEZ EL funcionario de la Conade, Esteban Fuentes Zapata, decidió reinventarse como alma de café: ahora reparte por redes sociales —y hasta por correo electrónico, como si fuera el 2005— versos y reflexiones de Víctor Caballero Durán, excandidato del PRI a la alcaldía de Mérida.

Congruencia, amor, ego, perspectiva, valores humanos: el menú completo del optimismo de manual. El problema es que nadie le pidió el recital. En las mesas de la cafetería Pop, donde los veteranos de la política y el periodismo yucateco afi lan el colmillo a diario, la nueva vena poética de Fuentes Zapata ya cosecha carcajadas abiertas y comentarios que no necesitan traducción.

EN EL ORIENTE del estado corre un rumor que, de confi rmarse, tira meses de trabajo a la basura: Esteban Abraham Macari podría quedarse sin la candidatura del PAN a la alcaldía de Tizimín, justo la que todos daban por hecha. El 5 de marzo, dirigentes y liderazgos panistas —Álvaro Cetina, Roger Torres Peniche, Ana Cristina Polanco y estructuras municipales incluidas— lo ungieron sin ambigüedades. Todavía el 21 de agosto se le seguía presentando como el abanderado azul.

Abraham Macari recorrió comunidades, construyó presencia y armó una estructura pensada para recuperar uno de los municipios más codiciados del Oriente. Si al fi nal no va, la pregunta no es retórica: alguien movió el tablero. Las versiones entre panistas orientales apuntan a que su nombre entró en la negociación de candidaturas anticipadas y que aceptó hacerse a un lado tras recibir “consideraciones” bajadas desde el entorno del exgobernador Mauricio Vila.

Todo esto sigue siendo, por ahora, terreno de rumor —se confi rmará cuando el PAN abra formalmente sus procesos—, pero el fondo del asunto ya es explosivo: de por medio están las denuncias por el desfalco en la Ugroy, y el destino de Abraham Macari podría defi nirse entre el Palacio municipal y el Cereso. El tiempo, y las pruebas, tienen la última palabra.

QUIÉN SIGUE DANDO de qué hablar, y no precisamente por méritos propios, es Alan Padrón Albornoz, exsecretario de las Juventudes degradado hace unos meses a dirigir el Instituto de Capacitación para el Trabajo, donde su peso político quedó reducido a escombros. Que no lo despidieran ya fue, en los hechos, un regalo.

El golpe le dolió: pese al mensaje público de lealtad y compromiso, nuestras fuentes aseguran que aprovecha cualquier oportunidad para minar por dentro a la actual secretaria de las Juventudes, Carla Margarita Couoh Cuevas.

La más reciente: se apareció, en horario laboral, en la entrega del Premio Estatal de las Juventudes, evento que no le corresponde ni de lejos. Como resumen nuestras fuentes del Palacio de Gobierno: “se ve que extraña su antiguo puesto y hace lo posible por figurar aún teniendo otra encomienda”. ¿Reto al gobernador para forzar un nuevo cambio, o más bien una remoción cantada?

NO ES DE partidos, es de personas, y bajo esa lógica Erik Rihani González podría tener ya sobre la mesa una invitación para incorporarse al gobierno del Estado como secretario de Pesca, en sustitución de Lila Frías Castillo.

El movimiento tiene doble lectura: Frías estaría afi nando su camino hacia la candidatura de Morena a la alcaldía de Progreso en el 2027, lo que obliga a mover fi chas en la dependencia estatal. Nada confirmado todavía, pero si las piezas terminan de acomodarse, el intercambio sería completo: el panista Rihani deja la alcaldía de Progreso para sumarse al gabinete de Joaquín Díaz Mena, mientras Frías se prepara para disputar la sucesión en el puerto.

QUIÉN APROVECHÓ EL revuelo panista para reciclarse como opinólogo de cabecera fue Rodolfo González Crespo, exdirigente municipal del PAN y exdiputado local. Salió a cuestionar a la dirigencia estatal, con especial énfasis en la manipulación que —según él— ejerce desde fuera el exgobernador Mauricio Vila.

Lo que nuestras fuentes leen detrás de esas declaraciones es rencor viejo: González Crespo sigue molesto por su salida como rector del Tecnológico de Progreso, removido tras malos manejos en contrataciones a proveedores que la Auditoría Superior detectó y que derivaron en un proceso de responsabilidad administrativa aún sin cerrar y con consecuencias legales pendientes. “Por eso es su molestia y ahora sale a darse golpes de pecho diciendo lo que para él está mal”, resumen nuestras fuentes.

EN UN EJERCICIO de exhibición de perfiles tan cuidado como previsible, rumbo a las candidaturas panistas de 2027, la alcaldesa Cecilia Patrón celebró el miércoles en la colonia San José Tecoh una suerte de “preinforme” con dos protagonistas fijos: el director de Participación Ciudadana, Carlos Carrillo Paredes, y la subdirectora de Desarrollo Social, Carolina Jiménez Tejada.

La eventual candidatura de esta última ya levanta cejas en la militancia meridana: su activismo se concentra en el norte de la ciudad, terreno donde ha operado para el exdiputado Víctor Hugo Lozano Poveda, y actualmente es suplente de la diputada federal por el IV distrito, María Isabel Rodríguez Heredia. Demasiadas coincidencias para llamarlas casualidad.

HABLANDO DEL INFORME de la alcaldesa Cecilia Patrón, quien no pudo disimular la incomodidad fue el diputado local Rafael Montalvo Mata, siempre de buen ánimo y esta vez con cara de pocos amigos.

La explicación llegó 48 horas después: el lunes siguiente, la doctora Teresa Ucán Martín —Tete Ucán— aparecía sonriente, ella sí, en una foto con el gobernador Joaquín Díaz Mena y su esposa Wendy Méndez Naal, tomada en Ticul, tierra natal de ambos políticos y plaza donde Montalvo Mata solía cobijar a Ucán Martín.

Las diferencias pudieron más y la doctora, como se dice coloquialmente, “brincó del barco”. Parafraseando a Los Tigres del Norte: a Montalvo Mata se le borró la sonrisa.

AL PUBLICISTA DE la alcaldesa Cecilia Patrón esta vez no le cuadraron las cuentas. Entre los anuncios difundidos por su informe de gobierno, uno provocó más de una sonrisa por la distancia entre el mensaje y la imagen elegida: la campaña de cuidado y esterilización de perros en situación de calle mostraba a la primera edil cargando un ejemplar que, a simple vista, luce más perro de raza con dueño que animalito de la calle.

Paradoja publicitaria de manual. Falta ver si alguien revisa con lupa la congruencia entre el discurso y la foto, porque esta vez el creativo se equivocó de calle.

A JORGE CARLOS Ramírez Marín tampoco le salió como esperaba la visita con su perro Bilbo al Senado de la República. El legislador paseó a su inseparable compañero por distintas áreas del recinto, pero la presencia del can incomodó a personal y legisladores por igual, y ya circula la versión de que Bilbo dejó más de un “recuerdito” a su paso.

Si la intención era proyectar cercanía y ternura en redes sociales, la jugada le salió exactamente al revés.

EN DÍAS PASADOS el exgobernador Rolando Zapata Bello encontró, contra todo pronóstico, un impulso a su carrera política venido del lugar menos esperado: la Universidad Autónoma de Yucatán. Con la inauguración de la Maestría en Inteligencia Artificial en la Facultad de Matemáticas, y discusiones afi nes en Psicología y Derecho, operadores cercanos al secretario de la Rectoría, Javier Herrera Aussin, se han convertido en sus principales promotores para fi gurar en esos foros. La justifi cación ofi cial es su cargo como presidente de la Comisión de Inteligencia Artifi cial del Senado; la real es que ninguna credencial técnica lo respalda para hablar del tema, más allá de la coyuntura política que ocupa por asignación, no por conocimiento.

¡YA SALIÓ EL peine! El suspirante a una diputación por el PAN, Yussif Heredia Torre —hijo del polémico exmagistrado y exconsejero jurídico de Vila—, aparece cobijado por Gonzalo Puerto González, excandidato perdedor a una diputación local y hoy funcionario de nivel medio del Ayuntamiento de Mérida, con la encomienda de apadrinar al joven Heredia Torre. La escena quedó clara en el segundo informe de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada: ambos recorrieron el evento saludando de mano en mano, con un detalle revelador: nadie conocía al heredero de los Heredia Fritz, y era el propio Puerto González quien lo presentaba ante la militancia panista. Entre los asistentes ya circula la crítica de fondo: poca experiencia y poco tiempo en el partido para aspirar a encabezar una candidatura.

Entre Renán y Vila, TODO ES PERSONAL.