Partidos de hoy 4 de septiembre: Liga MX, mexicanos en Europa y más

Este viernes 4 de septiembre llega con una agenda deportiva cargada de futbol internacional, actividad de mexicanos en Europa y el comienzo de una nueva jornada de Liga MX. Además, los aficionados al automovilismo podrán seguir las primeras prácticas del Gran Premio de Monza de Fórmula 1.

Uno de los encuentros que más expectativa genera es el posible debut de Santiago Giménez con Porto, mientras que Johan Vásquez podría sumar minutos con Genoa y Álvaro Fidalgo tendría la oportunidad de enfrentar al Real Madrid con el Betis.

Partidos de hoy 4 de septiembre

Mexicanos en Europa

Genoa vs. Como: Johan Vásquez podría tener participación con el conjunto italiano. El encuentro comienza a las 12:45 horas , tiempo del centro de México.

Johan Vásquez podría tener participación con el conjunto italiano. El encuentro comienza a las , tiempo del centro de México. Betis vs. Real Madrid: Álvaro Fidalgo podría tener minutos con el equipo sevillano frente a uno de los grandes de España. El partido está programado para las 13:00 horas .

Álvaro Fidalgo podría tener minutos con el equipo sevillano frente a uno de los grandes de España. El partido está programado para las . Porto vs. Moreirense: Santiago Giménez podría disputar sus primeros minutos con su nuevo club. El encuentro inicia a las 13:15 horas, tiempo del centro de México.

La atención estará especialmente puesta en Santi Giménez, quien recientemente se incorporó al Porto y podría estrenarse ante Moreirense. Su posible aparición representa uno de los momentos más esperados de la jornada para los aficionados mexicanos.

Liga MX: comienza la Jornada 7

La actividad del futbol mexicano también regresa este viernes con el primer partido de la Jornada 7 de Liga MX.

Juárez vs. Pachuca: el duelo se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro en la frontera será el encargado de poner en marcha una nueva fecha del campeonato mexicano, con ambos equipos en busca de puntos importantes para escalar posiciones.

Liga MX Femenil

La actividad para las mujeres también tendrá un partido destacado entre dos de los clubes más importantes del futbol mexicano.

Pumas vs. América: el encuentro se jugará a las 21:00 horas en el Estadio de Ciudad Universitaria.

La transmisión en México estará disponible por TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse mediante TUDN, tudn.com, la aplicación de TUDN y ViX.

Fórmula 1: arranca la actividad en Monza

Los aficionados al automovilismo tendrán una jornada desde temprano con las primeras sesiones del Gran Premio de Monza.

Práctica 1: de 4:30 a 5:30 horas .

de . Práctica 2: de 8:00 a 9:00 horas.

Las sesiones podrán seguirse en México a través de Canal 5 y ViX, con los equipos preparando sus monoplazas para el resto del fin de semana.

Agenda deportiva de este viernes

Entre los eventos que concentran mayor atención este 4 de septiembre destacan el posible estreno de Santiago Giménez con Porto, el duelo entre Betis y Real Madrid con Álvaro Fidalgo, la posible participación de Johan Vásquez y el inicio de la Jornada 7 de Liga MX.

A esta agenda se suma el arranque del Gran Premio de Monza, por lo que habrá actividad deportiva desde las primeras horas del día hasta la noche.