Juegos mecánicos de la Feria Campeche esperan dictamen para instalarse en avenida Madero

La instalación de los juegos mecánicos de la Gran Feria Campeche “San Román-San Francisco” sobre la avenida Francisco I. Madero permanece a la espera de un dictamen de viabilidad por parte de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam).

El análisis considera las condiciones del terreno y las características de las atracciones que se pretende colocar en esta zona, ante el cambio de sede propuesto para la tradicional celebración.

Como parte del proceso, ya fue entregado el estudio de mecánica de suelos y también se proporcionó la información correspondiente al peso y las dimensiones de los juegos mecánicos.

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Con estos elementos, las autoridades deberán determinar si el espacio cuenta con las condiciones necesarias para soportar las estructuras previstas para la feria.

El secretario del Ayuntamiento de Campeche, Vicente Exiquio Cruz Ramírez, explicó que el estudio de mecánica de suelos ya fue entregado y que, posteriormente, se proporcionó a las autoridades la información técnica de las atracciones.

Detalló que los datos incluyen el peso y las dimensiones de los juegos, además de un oficio mediante el cual se solicitó determinar si existe viabilidad para su instalación sobre la avenida Francisco I. Madero.

La solicitud forma parte de los acuerdos establecidos durante reuniones entre autoridades estatales y municipales para definir las condiciones relacionadas con la nueva sede de la feria.

La respuesta permitirá avanzar en la organización del espacio y conocer las condiciones bajo las cuales podrían instalarse los juegos.

El cambio de sede también generará modificaciones en la circulación vehicular debido al cierre de las vialidades necesarias para la instalación y el desarrollo de las actividades.

Ante esta situación, se estableció coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reducir las afectaciones al tránsito y disminuir los riesgos para conductores y peatones.

Entre las acciones previstas se encuentra la vigilancia en las zonas de acceso y los recorridos de elementos de seguridad a pie dentro del área destinada a la feria. El objetivo es facilitar la movilidad en los alrededores y reforzar las condiciones de seguridad para las personas que acudan al evento.