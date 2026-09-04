Selena Quintanilla: ¿por qué A.B. demandó a su hermana Suzette por el patrimonio de la cantante?

El legado de Selena Quintanilla vuelve a estar en el centro de una disputa familiar. A.B. Quintanilla, hermano de la cantante, anunció que emprendió acciones legales contra su hermana Suzette Quintanilla por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del patrimonio de la intérprete.

El conflicto ocurre meses después de la muerte de Abraham Quintanilla, padre de ambos y una de las figuras principales en la administración de los asuntos relacionados con el legado de Selena durante las décadas posteriores a su asesinato.

A.B. dio a conocer el proceso mediante sus redes sociales y señaló que se trata de una situación que, según su versión, comenzó meses atrás, aunque aseguró que durante años evitó confrontarla públicamente.

A.B. Quintanilla acusa falta de transparencia

El exlíder de Kumbia Kings sostuvo que durante el proceso descubrió situaciones que lo llevaron a tomar la decisión de recurrir a la vía legal contra su hermana.

Según explicó, la demanda está relacionada con los deberes fiduciarios de Suzette, es decir, las obligaciones legales vinculadas con actuar con lealtad, transparencia y en beneficio de los intereses que están bajo su responsabilidad.

A.B. también aseguró que Suzette y sus abogados recibieron la documentación correspondiente mediante correo certificado y correo electrónico, después de que su hermana negara haber sido notificada sobre alguna demanda.

El músico adelantó que su abogado proporcionará más información sobre la querella.

Suzette Quintanilla niega robo o malos manejos

La versión de Suzette Quintanilla es distinta. En un comunicado firmado junto con su madre, Marcella Quintanilla, afirmó que no ha recibido una demanda, citatorio o petición judicial relacionada con las acusaciones hechas por A.B.

La familia también rechazó cualquier señalamiento de robo, malversación o apropiación indebida de dinero o bienes pertenecientes a los integrantes de la familia, al patrimonio de Selena o a empresas familiares.

Además, Suzette negó que esté vendiendo las pertenencias personales de la cantante y aclaró que una eventual operación relacionada con la participación en una empresa sería un asunto diferente a la venta de objetos personales de Selena.

En el mismo posicionamiento, Suzette y Marcella aseguraron que tampoco conocen alguna conducta indebida de Abraham que respalde las insinuaciones realizadas recientemente por A.B.

¿Qué relación tenían A.B. y Suzette con Selena?

Antes de esta disputa, los hermanos compartieron una parte importante de la trayectoria musical de Selena y Los Dinos, la agrupación familiar con la que Selena Quintanilla alcanzó la fama.

A.B. Quintanilla fue uno de los principales compositores y productores detrás del sonido del grupo, mientras que Suzette se desempeñó como baterista.

Durante años, los integrantes de la familia Quintanilla mantuvieron una imagen de unidad alrededor de la memoria y el legado de Selena. Sin embargo, la controversia actual expone una fractura entre los hermanos.

Abraham Quintanilla murió en diciembre de 2025

El conflicto familiar también llega después del fallecimiento de Abraham Quintanilla, quien murió en diciembre de 2025 a los 86 años.

El padre de Selena tuvo un papel fundamental en la formación y consolidación de Selena y Los Dinos, además de permanecer involucrado durante décadas en asuntos relacionados con el patrimonio y legado de su hija.

Tras su muerte, algunas de esas responsabilidades habrían quedado en manos de Suzette, situación que ahora forma parte del contexto de la disputa que A.B. decidió llevar al ámbito legal.

Por ahora, las partes mantienen versiones contrapuestas: A.B. sostiene que Suzette fue notificada y que existen documentos e información financiera que tiene derecho a revisar, mientras que Suzette afirma que no ha recibido una demanda relacionada con las acusaciones y rechaza haber cometido alguna irregularidad.

La resolución del conflicto dependerá de lo que establezcan los procedimientos legales y de la documentación que presenten las partes.