Presidenta de México descarta investigaciones contra Adán Augusto y López Beltrán por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes 4 de septiembre que, con base en la información que ha recibido de la Fiscalía General de la República (FGR), no existen investigaciones abiertas contra el senador de Morena Adán Augusto López Hernández ni contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntas actividades relacionadas con huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa desde Zacatecas, la mandataria señaló que cualquier testimonio o señalamiento que involucre a personas en este tipo de casos debe ser revisado por la Fiscalía para determinar si cuenta con elementos de prueba.

“No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la Fiscalía”, sostuvo Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Adán Augusto López?

La Presidenta explicó que, hasta donde tiene conocimiento, tampoco existe una investigación abierta por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Adán Augusto López, quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio anterior.

Sheinbaum recordó que esa dependencia tiene facultades para investigar a servidores públicos y agregó que, en caso de ser necesario, la titular de la institución, Raquel Buenrostro, podrá ampliar la información.

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La mandataria evitó dar por válidos señalamientos basados únicamente en declaraciones de terceros.

FGR deberá analizar cualquier testimonio o prueba

Sheinbaum indicó que, si los señalamientos contra algún personaje público provienen de testimonios integrados en una investigación, corresponde a la FGR determinar su validez.

La Presidenta explicó que la Fiscalía debe revisar si esas declaraciones tienen sustento, si existen pruebas y si los elementos son suficientes para abrir o ampliar una carpeta de investigación.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la FGR no tiene investigaciones contra Adán Augusto López ni Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal.#AzucenaxFórmula pic.twitter.com/StczPd3w5V — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2026

¿Qué casos de huachicol fiscal investiga el Gobierno?

La mandataria señaló que entre las líneas de investigación sobre huachicol fiscal se encuentra un caso relacionado con un buque detenido en Tampico.

También mencionó investigaciones vinculadas con ferrotanques procedentes de Piedras Negras y otros puntos de aduanas terrestres en la frontera.

Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía informar sobre el avance de esas investigaciones y definir, con base en pruebas, si existen responsabilidades penales.

IO