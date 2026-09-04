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Yucatán / Sucesos

Emergencia en Baca termina en tragedia: mujer de 41 años pierde la vida

La mujer llegó inconsciente a un consultorio médico de Baca; pese a recibir atención de emergencia, murió horas más tarde.

Por Francisco Martín

4 de sept de 2026

1 min

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Muerte de mujer tras emergencia médica moviliza a policías y paramédicos en Baca
Muerte de mujer tras emergencia médica moviliza a policías y paramédicos en Baca / Francisco Martín

Una mujer de 41 años de edad, identificada como Gloria Elena Ch.M., acudió en estado crítico de salud a un consultorio médico ubicado en la calle 21 entre 24 y 26 del municipio de Baca.

Ante el reporte de que la paciente estaba inconsciente y presentaba un estado crítico, elementos de la Policía Municipal, a bordo de la unidad 513 acudieron al sitio para verificar el caso y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios médicos.

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Minutos después arribaron las ambulancias Y-37 y Y-49 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), provenientes de Motul, cuyos técnicos en urgencias médicas proporcionaron los primeros auxilios a la cuadragenaria, la abordaron a una de las unidades para llevarla a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Motul para recibir atención especializada.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, horas más tarde se confirmó su deceso. Las autoridades tomaron datos del caso e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la mujer.

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