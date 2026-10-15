Protección Civil de Q. Roo pronostica fuertes lluvias este 15 de octubre: ¿A qué hora terminará de llover?

La Coordinación de Protección Civil de Quintana Roo informó sobre los horarios exactos en lo que la entidad tendrá lluvias acompañadas de actividades eléctrica hoy jueves 15 de octubre.

Será durante esta tarde que el territorio igual contará con afectaciones como inundaciones y encharcamientos.

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¿A qué horas lloverá?

Para este jueves las lluvias comenzaron a las 13: pm y seguirán hasta las 16:00 horas con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en todos los municipios.

Las precipitaciones originarán encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas de viento caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población de tomar precauciones al momento de salir.

Hasta ahora en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum se reportaron zonas con inundaciones que complican el paso de automovilistas y peatones, además de la caída de un árbol, movilizando a elementos de Protección Civil de Carrillo Puerto.