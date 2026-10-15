Prevén lluvias desde el mediodía en el Oriente de Yucatán y por la tarde en Mérida este jueves 15 de octubre

Las lluvias en Yucatán se presentarán durante este jueves en distintos puntos del estado, con precipitaciones de moderadas a fuertes, rachas de viento y actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

De acuerdo con Protección Civil Yucatán (Procivy) las condiciones comenzarán en el oriente y avanzarían hacia el centro, sur y noroeste, incluida la ciudad de Mérida, durante el transcurso de la tarde.

El ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, en combinación con el calentamiento diurno, favorecerá el desarrollo de las precipitaciones. Los primeros municipios donde se prevén lluvias son Tizimín, Río Lagartos, Chemax, Valladolid y Temozón, principalmente alrededor del mediodía.

Posteriormente, entre las 14:00 y las 17:00 horas, las lluvias podrían extenderse hacia Yaxcabá y Sotuta, en el centro del estado, así como a Tekax, en el sur. Más tarde, las precipitaciones avanzarían hacia Mérida y municipios aledaños, sin descartar que en algunas localidades continúen hasta el final de la tarde.

Temperaturas en Yucatán: ambiente muy caluroso

Pese a las lluvias previstas, el ambiente se mantendrá muy caluroso en Yucatán, con temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 31 a 33 grados.

El viento predominará del este durante la mañana y cambiará hacia el este y noreste por la tarde, con velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora. Se esperan rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la zona costera y superiores a 60 kilómetros por hora en áreas donde se presenten lluvias.

En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostica oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura en el litoral yucateco, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente ante la posibilidad de tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.