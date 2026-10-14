Fuertes lluvias azotan al Noreste de Yucatán; reportan encharcamientos en calles y afectaciones al tránsito

Tal y como estaba anunciado en el pronóstico del clima en Yucatán de este miércoles 14 de octubre, fuertes lluvias azotaron la región noreste de la entidad después de la 1 de la tarde, causando afectaciones en calles y vialidades.

Entre los municipios afectados se encuentra Tizimín, donde la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito reportó serios encharcamientos debido a la acumulación de agua en distintas zonas.

Ante estas condiciones, las autoridades realizaron el cierre preventivo de la calle 53, entre 54 y 56, en la colonia Centro, donde colocaron cinta de precaución para evitar incidentes y daños a los vehículos.

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En el lugar, una camioneta tipo Urvan quedó detenida en medio del agua acumulada, por lo que sus propios conductores se encargaron de retirarla.

Cabe señalar que Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que, debido a la inestabilidad atmosférica superior, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el calentamiento diurno, se registrarían lluvias ligeras aisladas entre las 10:00 de la mañana y el mediodía en algunos municipios, con precipitaciones moderadas a fuertes después de las 13:00 horas en el noreste y, de manera gradual, en el centro, sureste y suroeste del estado.

En el noroeste, incluida la capital yucateca, se pronosticaron lapsos de lluvia dispersa entre las 13:00 y las 16:00 horas, así como precipitaciones al finalizar la tarde.

Recomendaciones por encharcamientos en Yucatán

Ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias y la acumulación de agua en las vialidades, se recomienda a la población tomar precauciones al transitar por las zonas afectadas y seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes.

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