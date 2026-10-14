Clima en Yucatán 15 de octubre: Incrementará la probabilidad de lluvias y cielo nublado este jueves

Durante este jueves 15 de octubre regresará la probabilidad de lluvias fuertes en Yucatán debido a la aproximación de una nueva Onda Tropical, mientras continúan las temperaturas calurosas.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” detalló que se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas localmente fuertes en Yucatán.

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Estas afectaciones corresponden al establecimiento de una vaguada en superficie, aunado al ingreso de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno, además de una vaguada en altura.

El ambiente será caluroso durante el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 km/h, con rachas mayores a 40 km/h en costas.

Te compartimos el #Pronótico para hoy, así como para los siguientes tres días para Campeche, #Campeche; Cancún, #QuintanaRoo; Mérida, #Yucatán; y Tuxtla Gutiérrz, #Chiapas https://t.co/TXD1oCrzyd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 34° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 32° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 32° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 32°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 31°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas.