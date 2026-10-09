Conductor queda prensado tras chocar contra poste de CFE en la carretera federal 307

Conductor de un vehículo particular quedo prensado al interior de su vehículo luego de colisionar contra un poste de la comisión federal de electricidad sobre la carretera federal 307 en dirección de Playa del Carmen a puerto aventuras a la altura del puente Calica.

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El percance ocurrió luego de que el conductor del vehículo compacto circulara a exceso de velocidad y perdiera el control al volante saliendo proyectado fuera de la carpeta asfáltica y estrellándose contra un poste de CFE.