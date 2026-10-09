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Quintana Roo / Sucesos

Conductor queda prensado tras chocar contra poste de CFE en la carretera federal 307

El accidente ocurrió sobre la carretera federal 307, en dirección de Playa del Carmen a Puerto Aventuras, a la altura del puente Calica.

Por Erick Díaz

9 de oct de 2026

1 min

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De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista habría circulado a exceso de velocidad antes de perder el control del vehículo
De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista habría circulado a exceso de velocidad antes de perder el control del vehículo / Especial

Conductor de un vehículo particular quedo prensado al interior de su vehículo luego de colisionar contra un poste de la comisión federal de electricidad sobre la carretera federal 307 en dirección de Playa del Carmen a puerto aventuras a la altura del puente Calica.

Al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto ingresaron cuatro trabajadores lesionados, mientras que otros fueron trasladados a clínicas y hospitales de la zona norte

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El percance ocurrió luego de que el conductor del vehículo compacto circulara a exceso de velocidad y perdiera el control al volante saliendo proyectado fuera de la carpeta asfáltica y estrellándose contra un poste de CFE.

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