Policía Ministerial y Fuerzas Federales realizan operativos en las Supermanzanas 64 y 227 de Cancún

Dos cateos realizados por elementos de la Policía Ministerial, con apoyo de fuerzas federales, en las Supermanzanas 64 y 227 de Cancún, derivaron en el aseguramiento de dos inmuebles presuntamente utilizados para la venta de sustancias ilícitas. En ambos puntos se localizaron envoltorios con presuntos narcóticos, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado la cantidad ni si hubo personas detenidas.

El primer operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la manzana 60 de la Supermanzana 64, sobre la calle Cuenca, en el área de Residencial Estudiantil. De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades obtuvieron información sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar, por lo que iniciaron las diligencias correspondientes para reunir los elementos necesarios y solicitar una orden de cateo ante un juez de control.

Una vez autorizada, agentes de investigación ingresaron al inmueble acompañados de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, para realizar la inspección correspondiente. La diligencia quedó relacionada con la carpeta de investigación 1189/09/2026 y, al concluir, el domicilio fue asegurado.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Supermanzana 227, manzana 7, en la calle 112, esquina con la calle 18, de la colonia Real del Bosque, donde ejecutaron una segunda orden de cateo por hechos relacionados con delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

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En este segundo caso, las investigaciones quedaron asentadas en la carpeta 267/10/2026. Al igual que en el primer inmueble, los agentes realizaron una revisión en busca de indicios que permitieran confirmar las actividades ilícitas reportadas y, tras concluir las diligencias, colocaron sellos de aseguramiento en la vivienda.

Los indicios localizados durante ambos operativos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas actividades delictivas en los dos domicilios.

Hasta ahora, no se ha precisado el tipo ni la cantidad de sustancias aseguradas, tampoco se ha informado si alguna persona fue detenida durante los cateos. Se espera que la Fiscalía de a conocer más detalles sobre los resultados de estas intervenciones conforme avancen las indagatorias.