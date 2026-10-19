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Iniciaron jornadas de termo nebulización y rociado en los panteones de José María Morelos

Se van a realizar dos jornadas más para bajar la densidad y control larvario. El panteón municipal fue limpiado la semana pasada.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

19 de oct de 2026

1 min

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Se van a realizar dos jornadas más para bajar la densidad.
Se van a realizar dos jornadas más para bajar la densidad. / Foto: Lusio Kauil

Para bajar la densidad de larvas y la proliferación de moscos en los panteones, este lunes inició jornadas de termo nebulización y rociado en esos lugares, sobre todo los que ya se limpiaron.

Vectores indicó que en el cementerio de la cabecera se van a fumigar tres veces, además se va a dejar abate al encargado del panteón para que cada tres días se coloque en vasos o floreros donde se acumule el agua, ahora que va a estar lloviendo para bajar también la densidad larvaria.

En la zona de Chunhuhub se realizó un operativo de búsqueda y localización de personas no localizadas.

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Dijo que la acción que se llevó a cabo hoy es previa a las visitas que se van a llevar a cabo a partir de finales de octubre.

Luego, señaló, se van a realizar dos jornadas más para bajar la densidad y control larvario. El panteón municipal fue limpiado la semana pasada por trabajadores de servicios públicos.

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