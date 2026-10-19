Llevan más de 10 días sin luz en telesecundaria de Nuevo X-Can; padres exigen solución a CFE

Padres y madres de familia de la Telesecundaria "Jacinto Canek" manifestaron este lunes su inconformidad y protesta en el acceso principal del plantel educativo debido a la falta de energía eléctrica, problema que supera ya los 10 días sin ser resuelto por las autoridades correspondientes ni por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con pancartas en mano en las que se leen consignas como "Exigimos solución a la electricidad", "Sin luz no hay clases" y "Necesitamos respuesta CFE", los tutores señalaron que la interrupción del servicio afecta directamente el bienestar y la educación de los estudiantes.

Al tratarse de un plantel con modalidad de telesecundaria, la falta de suministro eléctrico impide el funcionamiento de los equipos televisor indispensables para impartir las clases diarias, expuso el presidente del comité de padres de familia Cesar Caamal.

A la problemática académica se suman las condiciones climáticas de la región, según expresaron los manifestantes, tanto los alumnos como el personal deben afrontar el intenso calor en el interior de las aulas sin sistemas de ventilación o enfriamiento, además de carecer de agua en las instalaciones.

A pesar de estas dificultades, los maestros continúan realizando esfuerzos para impartir clases bajo el calor sofocante.

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Durante la manifestación, representantes del comité de padres de familia y autoridades comunitarias como el delegado Juan José Hau Cupul hicieron un llamado formal a las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al gobierno municipal y al gobierno del estado de Quintana Roo.

Subrayaron que Nuevo X-can es una comunidad indígena vulnerable que no cuenta con los recursos económicos suficientes para absorber los costos de reparación, la compra de insumos o la adquisición de aparatos eléctricos necesarios para el restablecimiento del servicio.

"Es una lucha social que estamos llevando de la mano con las autoridades competentes. Les pedimos de manera respetuosa que nos echen la mano para solucionar este caso y aportar los materiales requeridos, ya que la prioridad debe ser la educación de nuestros hijos", manifestaron durante la concentración frente a las instalaciones.

Los manifestantes solicitaron una pronta respuesta e intervención de las cuadrillas de la CFE y de las autoridades de educación para que las actividades escolares se reanuden con normalidad a la brevedad.