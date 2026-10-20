Con una inversión de 10 MDP se concluirá el Centro de Acopio de Productos Agrícolas en José María Morelos

El edificio del Centro de Acopio de Productos Agrícolas qué quedó inconcluso hace poco más de un año en el poblado de La Candelaria, se va a reactivar su construcción y luego su operación para beneficio de los productores de la zona.

Lo anterior, se dio a conocer esta tarde en reunión de cabildo, donde se dijo que ese centro de acopio lo va a manejar una cooperativa del poblado de la Candelaria denominada ‘Pozo El Labrador’, representado por Wilson Ayala Mex, con el cual el mismo ayuntamiento se le autorizó por el cabildo, celebrar un convenio de colaboración.

El año pasado, el gobierno del estado autorizó un recurso cercano a los 18 millones de pesos para la construcción del Centro de Acopio en La Candelaria, la empresa que estuvo a cargo de la obra fue sancionada después porque no estaba construyendo la obra como estaba en el expediente técnico, luego fue emplazada a una demanda, al parecer, por fraude.

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La obra quedó inconclusa desde agosto del año pasado hasta ahora. Sin embargo, esta vez, de acuerdo con la información que se dio a conocer en cabildo, se van a invertir 10 millones para que termine la obra y se ponga en funcionamiento.

El ayuntamiento, que tiene el derecho de usufructo, las tierras donde está la obra inconclusa van a celebrar un convenio de colaboración para que ese centro de acopio se termine y lo maneje una cooperativa del propio ejido denominado Pozo El Labrador. El cabildo aprobó hoy que ese convenio se celebre con esa cooperativa.