Acumulación de agua en la comunidad de San Andrés en Felipe Carrillo Puerto pone en riesgo a la población

La acumulación de agua en los patios de las viviendas de la comunidad de San Andrés por las intensas lluvias que se ha precipitado en los últimos días ha generado la presencia de mosquitos que pudieran transmitir enfermedades por vector, advirtió el subdelegado de la esta localidad, Agustín Cahum.

De acuerdo con información dada a conocer por el subdelegado de la comunidad de San Andrés, Augustín Cahum, señaló que como se sabe esta localidad, en la temporada de lluvias, varios puntos de esta localidad se encuentran encharcando el agua, lo que en muchas de las ocasiones se convierte en un criadero de moscos y otros insectos.

Siguió diciendo en su lengua originaria que hace más de una semana que llegó una brigada de vectores para realizar trabajos de fumigación en todos los rincones de nuestra comunidad, y a pesar de ello, se tiene la presencia de moscos.

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Sabemos que hay varias personas que se han enfermado de fiebre o presentan males respiratorios, pero hasta el momento no nos han informado si alguna persona padece el dengue o alguna enfermedad similar, agregó.

De igual manera, dijo que en las últimas horas se ha precipitado una intensa lluvia que ha vuelto a llenar la zona baja de la comunidad por lo que se estará informando a las autoridades de salud y ante las instancias correspondientes de lo que está prevaleciendo en esta población, ya que años atrás este lugar se ha inundado severamente y que el agua llega hasta el techo de las viviendas.