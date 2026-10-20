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Piden a la CFE atender con urgencia cable de energía eléctrica que bloquea paso en el tramo Reforma-Blanca Flor de Bacalar

Los vecinos señalaron que este tramo es utilizado a diario por habitantes de ambas comunidades para trasladarse a sus actividades, por lo que cualquier obstrucción afecta.

Por Fernando Baeza

20 de oct de 2026

1 min

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Los cables de energía eléctrica y parte de la estructura obstruyen el camino.
Los cables de energía eléctrica y parte de la estructura obstruyen el camino. / Foto: Por Esto!

Habitantes de la comunidad de Blanca Flor hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que acuda a retirar o reparar un cable del tendido eléctrico que se encuentra atravesado en el tramo carretero que une a esa localidad con la comunidad de Reforma, y que actualmente obstruye la circulación de los vehículos.

De acuerdo con los pobladores, el cable permanece en la zona de paso, lo que dificulta el tránsito de automovilistas y representa un riesgo para quienes recorren el camino, sobre todo si no logran advertirlo a tiempo. Por esa razón, pidieron que la dependencia atienda el reporte de manera inmediata, antes de que ocurra un accidente o se registre algún daño mayor.

Los vecinos señalaron que este tramo es utilizado a diario por habitantes de ambas comunidades para trasladarse a sus actividades, por lo que cualquier obstrucción afecta la movilidad local.

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En casos como este, las autoridades y las propias empresas suministradoras recomiendan no tocar ni intentar mover los cables caídos o colgantes, aun cuando parezcan sin energía, ya que podrían estar energizados y causar descargas.

También se exhorta a los conductores a reducir la velocidad, extremar precauciones y mantener distancia del sitio hasta que personal especializado realice los trabajos.

Lo más riesgoso es que al parecer se trata de cables de alta tensión los que se encuentran atravesados en la vía.

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