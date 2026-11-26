La gobernadora Mara Lezama exhortó a la población de Quintana Roo a extremar precauciones ante los efectos del Frente Frío número 8 y su masa de aire frío asociada.
"Se esperan días más frescos de lo habitual en Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente frío núm. 8 favorece un descenso en las temperaturas, que se sentirá principalmente durante la noche y al amanecer", señaló la mandataria estatal.
"Abrígate bien y presta especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades respiratorias. Ten a la mano ropa abrigadora y evita exponerlos a cambios bruscos de temperatura. Este fin de semana también se esperan chubascos, con posibilidad de lluvias puntualmente fuertes el domingo en el norte del estado", añadió.
¿Cuáles serán las condiciones meteorológicas y pronóstico del clima en Quintana Roo?
Del 27 al 28 de noviembre se prevé un ambiente más fresco de lo habitual, principalmente durante la noche y al amanecer, con temperaturas mínimas de 14 a 16 °C en zonas rurales.
Se mantienen rachas de viento de 30 a 60 km/h (evento de "Norte") con riesgo de caída de árboles o anuncios publicitarios, además de oleaje de 1 a 3 metros en las costas del estado.
La mandataria estatal pidió aplicar la estrategia #LaTripleA (Atentos, Alerta y A Salvo).