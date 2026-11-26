La gobernadora Mara Lezama exhortó a la población de Quintana Roo a extremar precauciones ante los efectos del Frente Frío número 8 y su masa de aire frío asociada.

"Se esperan días más frescos de lo habitual en Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente frío núm. 8 favorece un descenso en las temperaturas, que se sentirá principalmente durante la noche y al amanecer", señaló la mandataria estatal.

"Abrígate bien y presta especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades respiratorias. Ten a la mano ropa abrigadora y evita exponerlos a cambios bruscos de temperatura. Este fin de semana también se esperan chubascos, con posibilidad de lluvias puntualmente fuertes el domingo en el norte del estado", añadió.

🧥🌡️ Se esperan días más frescos de lo habitual en Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente frío núm. 8 favorece un descenso en las temperaturas, que se sentirá principalmente durante la noche y al amanecer. Abrígate bien y presta especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades respiratorias. Ten a la mano ropa abrigadora y evita exponerlos a cambios bruscos de temperatura. 🌦️ Este fin de semana también se esperan chubascos, con posibilidad de lluvias puntualmente fuertes el domingo en el norte del estado. Mantente al tanto de los avisos de @ProtCivil_QRoo. — Mara Lezama (@MaraLezama) November 27, 2026

¿Cuáles serán las condiciones meteorológicas y pronóstico del clima en Quintana Roo?

Del 27 al 28 de noviembre se prevé un ambiente más fresco de lo habitual, principalmente durante la noche y al amanecer, con temperaturas mínimas de 14 a 16 °C en zonas rurales.

Se mantienen rachas de viento de 30 a 60 km/h (evento de "Norte") con riesgo de caída de árboles o anuncios publicitarios, además de oleaje de 1 a 3 metros en las costas del estado.

La mandataria estatal pidió aplicar la estrategia #LaTripleA (Atentos, Alerta y A Salvo).