En su visita al estadio Nou Camp y bajo un aguacero, el campeón Cruz Azul arrolló 4-0 al León. El argentino José Paradela hizo el 1-0 al minuto 8 con un disparo desde fuera del área.

Al 30', el también argentino Nicolás Ibáñez marcó el 2-0 con un tiro desde la media luna que fue desviado por un defensor. El 3-0 fue obra de Paradela al 66' con una definición en el área frente al arquero Óscar García. El uruguayo Gabriel Fernández sentenció el 4-0 al 73' con un remate afortunado tras un rechazo del portero.

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Para avanzar a semifinales, el domingo en el estadio Banorte el León del entrenador argentino Javier Gandolfi tendría que vencer por cinco goles de diferencia al Cruz Azul dirigido por el mexicano Joel Huiqui.

Los cuartos de final se pusieron en marcha el miércoles. El Toluca venció 2-0 al Atlas y el Monterrey empató 0-0 con el América. Estas llaves se cerrarán el sábado.