Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en San Francisco de Campeche, luego de que le encontraran seis bolsas con fragmentos blanquecinos, presuntamente narcóticos.

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De acuerdo con la información proporcionada, los agentes realizaban labores de vigilancia en la zona cuando detectaron al sujeto que llevaba consigo las seis bolsas con la sustancia sospechosa.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple.

Hasta el momento, no se dieron a conocer la identidad del detenido ni el tipo de sustancia asegurada.

JGH